Центр підготовки населення до національного спротиву, де навчатимуть азам військової справи, створили на Закарпатті

На Закарпатті створили перший в Україні Центр підготовки населення до національного спротиву, який діятиме на постійній основі. Про це написав у своєму Телеграм-каналі голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

У цих центрах навчатимуть закарпатців елементарним знанням військової справи, — пояснив Varosh полковник Юрій Беляков, бойовий офіцер, ветеран війни, закарпатець, якого депутати обрали керівником осередку.

— Це буде проходити процес навчання населення базовій військовій підготовці, — розповів він. — Навчатимуть вогневій, тактичній, інженерній підготовці, топографії, правилам безпеки в поводженні зі зброєю, медичній та психологічній підготовці. Це буде базова підготовка, елементарні військові знання, щоб у разі необхідності людина не розгубилася і знала, що і як робити, щоб не боялася самого вигляду зброї. З 1991 року ми повністю пустили навчання населення початковій військовій підготовці на самоплин і я так думаю, що нам потрібно це відродити.

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Таких центрів на Закарпатті для початку планують відкрити 6, у містах за адміністративним поділом: в Ужгороді, Мукачеві, Берегові, Хусті, Тячеві та Рахові. Далі розширять до 13 і потім створюватимуть уже в територіальних громадах.

На заняттях в центрах, за словами Юрія Белякова, навчатимуть, що таке зброя, з чого вона складається, як і коли використовується, що таке тактика, як поводитися на полі бою, що таке інженерна підготовка, як себе захистити, як визначити мінно-вибухові предмети, як орієнтуватися на місцевості тощо.

— Думаю, що спочатку навчання проходитиме на базі закладів освіти, зараз будемо підбирати інструкторів, які мають бойовий досвід, починаючи з 2014 року. Навчання зможуть проходити не тільки учні, а й люди, які вже давно закінчили школу, — сказав офіцер.

Varosh

Фото: Телеграм-канал Віктора Микити

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