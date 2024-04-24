Закарпатці написали відкритий лист з подякою до словацького народу

Відкритого листа до словацького народу з подякою за підтримку написали в Інституті Центральноєвропейської стратегії. За добу листа підписали відомі українські громадські діячі, письменники, військові та журналісти, його опублікували провідні словацькі та українські медіа.

Написати такого листа спонукало те, що попри офіційну політику Словаччини, словацьке суспільство самоорганізувалося завдяки ініціативі Mier Ukrajine і взялися збирати кошти на закупівлю боєприпасів для України. За 8 днів фандрейзингової кампанії до неї долучилося вже понад 54 тисячі словаків, які зібрали разом уже 3,5 мільйона євро.

“Мене весь цей час мучила думка, як ще можна віддячити словакам, підтримати їх, і ми в ICES – The Institute for Central European Strategy вирішили підготувати відкритого листа до словацького народу і запросили наших друзів та партнерів підтримати його”, — пояснив керівник ICES Дмитро Тужанський.

“У цей трагічний і вирішальний час ми щасливі знати, що словацький народ, кожен з вас, стоїть поруч з нами, допомагає — з першого дня цієї неспровокованої геноцидальної російської агресії, — йдеться в листі. — Справа навіть не в цифрах, хоча сьогодні, коли для України доленосними є кожна куля і снаряд, понад 3 мільйони євро за кілька днів силами понад 50 тисяч словаків – це вражаюча і надихаюча історія, що демонструє мудрість, силу і єдність словацького громадянського суспільства”.

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Повний текст листа можна прочитати за посиланням. Він уже набув резонансу, його опублікували провідні словацькі та українські медіа.

Збір підписів триває і якщо ви хочете підтримати цього листа публічно, напишіть на office@ices.org.ua і будемо додавати нових підписантів у первинному списку за цим посиланням.

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: скрин зі словацького медіа

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