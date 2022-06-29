З боблевешем та лемківськими піснями: як вимушені переселенці пізнають Перечин та Закарпаття

До Дня Конституції України в Перечині провели тематичний захід для вимушених переселенців та підсумували, як пройшли 4 місяці життя на новому місці.

Організатор події, Андрій Вишняк, голова правління БФ «Центр громадських ініціатив» каже, що важливо свідомо відзначати державні свята:

— Я розповів про історію створення Конституції, про її роль та значення сьогодні. Потім ми ввімкнули звернення Президента, адже у багатьох людей немає телевізорів чи планшетів.

Перед гостями виступив колектив дівчат з БФ “Опіка” під керівництвом Ірини Судакової. Вони співали лемківських пісень та грали з гостями у жартівливі ігри.

— Ми хотіли й розважити людей, і показати — тут, на Закарпатті, ми бережемо традиції, передаємо їх нашим дітям з покоління в покоління. Це те, чого, певно, дуже бракувало на сході, де від людей десятиліттями забирали їх пам’ять про своїх предків, — пояснює Елеонора Попадинець, менеджерка з організаційного розвитку “Центру громадських ініціатив”.

Пригощали гостей традиційними стравами — боблевешем та кнедликами у місцевому ресторані “Реторта”.

Разом підсумовували й проєкт БФ “ЦГІ”, який стосувався надання допомоги людям з числа ВПО. Важливо, що працювали у ньому також і вимушені переселенці, як от адвокатка Ольга з Охтирки.

Він охоплював не тільки забезпечення речами першої потреби, але й надання психологічною та юридичної допомоги, а також арттерапію та кулінарні майстер-класи.

— Останні їм особливо сподобалися, певно, через те, що в кінці можна було багато продегустувати, — жартує пан Андрій, який їх і проводив. — Ми хотіли показати, якою є традиційна закарпатська кухня та через неї показати характер та ментальність місцевого населення.

Більше про цей проєкт ми писали тут — Як локальна кулінарія та мистецтво допомагає забути жахи війни — історії з прихистку в Перечині

Вишняки кажуть, проєкт показав дві сторони життя вимушених переселенців:

— Хтось відразу активно включився у життя у новій громаді, став допомагати, як от наші дівчата Аня й Оля, яким наразі нікуди повертатися. Але є й такі, що чекають помочі, але натомість допомогти громаді не хочуть.

— Але ми бачимо важливі відгуки людей, тож готуємо нові проєкти, аби підтримати тих, хто цього потребує.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Сергій Гусаков

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