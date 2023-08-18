єЧерга для автобусів на КПП в Закарпатті запрацює з наступного тижня

Електронна черга для автобусів почне працювати в тестовому режимі на КПП “Чоп-Загонь” з 23 серпня. Загалом, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури збільшує перелік пунктів пропуску, додавши ще п’ять КПП у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Про це повідомили на сторінці міністерства у Фейсбуці.

Наразі електронна черга діє тільки на двох КПП — “Ягодин – Дорогуськ” та “Устилуг – Зосин”. З наступного тижня е-чергу запустять на пунктах пропуску