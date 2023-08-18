єЧерга для автобусів на КПП в Закарпатті запрацює з наступного тижня

Електронна черга для автобусів почне працювати в тестовому режимі на КПП “Чоп-Загонь” з 23 серпня. Загалом, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури збільшує перелік пунктів пропуску, додавши ще п’ять КПП у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Про це повідомили на сторінці міністерства у Фейсбуці.
Наразі електронна черга діє тільки на двох КПП — “Ягодин – Дорогуськ” та “Устилуг – Зосин”. З наступного тижня е-чергу запустять на пунктах пропуску
– Краківець – Корчова (Львівська область)
– Шегині – Медика (Львівська область)
– Порубне – Сірет (Чернівецька область)
– Мамалига – Крива (Чернівецька область)
– Чоп – Захонь (Закарпатська область)
У Львівській та Чернівецькій областях тестування почнеться з понеділка, 21 серпня, у Закарпатській – з середи, 23 серпня.
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“Щоб перетнути кордон дані водія та автобуса мають бути внесені в систему єЧерга. Для цього варто зареєструватись на сайті єЧерга https://echerha.gov.ua/ та обрати потрібний прикордонний перехід. Реєстрація буде доступна за день до старту руху, тобто 20 серпня для пунктів пропуску із Львівської та Чернівецької областей та 22 серпня для Закарпатської області. Йдеться як і про регулярні автобусні маршрути, так і нерегулярні”, — йдеться в повідомленні.
Varosh,
Фото Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
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