Електронна черга для вантажівок запрацювала на трьох пунктах пропуску на Закарпатті

З 9 травня водії вантажівок можуть реєструватися в електронну чергу для перетину кордону. Наразі вони можуть обрати найбільш зручний пункт пропуску із 16 КПП із країнами Європи, на Закарпатті таких локацій три: МАПП «Ужгород – Вишнє-Нємецьке», МАПП «Тиса (Чоп) – Захонь» та МАПП «Дяково – Халмеу».

Така послуга вже доступна на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку «єЧерга».

Наразі черги ще спостерігаються, зокрема до КПП «Дяково-Халмеу».

«Кількакілометрові черги ускладнюють життя місцевого населення, — каже перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, — тому щоб зняти напругу і зменшити навантаження на автошлях запропонували водіям проїжджати ще близько 7 км і чекати своєї черги на відрізку дороги, що веде до КПП “Велика Паладь – Нодьгодош”. Такий захід тимчасовий, оскільки маємо надію, що із запуском е-черги ми зможемо забути про сотні вантажівок на під’їздах до КПП».

— Водій реєструється на сайті чи в мобільному додатку, вибирає контрольно-пропускний пункт, вводить усі необхідні дані і стає в чергу, — пояснив Олександр Копитчак, начальник відділу державного нагляду в Закарпатській області Державної служби України з безпеки на транспорті. — В нього відображається орієнтовний час заїзду на КПП. Орієнтовний, б ми розуміємо, що є об’єктивні і суб’єктивні обставини, технічні неполадки і черга може затриматися. Якщо щось змінюється, то всі водії отримують смс із зазначенням змін. Основна смс із часом заїзду на КПП приходить водію за півгодини до фіксованого часу. Він може з паркінгу під’їжджати до пункту і не стоячи в черзі перетинати кордон.

Перед кожним КПП будуть працювати патрульні поліцейські та фахівці Укртрансінспекції. Вони зупиняють вантажівки і перевіряють чи зареєстрований водій у системі, чи дійсно зараз його черга проїзду. Крім того прикордонники та митники теж відзначають у єЧерзі чи вантажівка прибула на місце та пройшла митний контроль. Система автоматизована та має звести черги на кордоні до мінімуму.

Varosh,

Фото зі сторінки Закарпатської ОВА

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