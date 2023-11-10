Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

“Якщо Україна не зможе вступити в ЄС — Захід втратить довіру суспільства”: про євроінтеграцію говорили на форумі Re:Open Zakarpattia 2023

10 Листопада 2023 22

Про основні моменти, потенціал України та підводні камені вступу України до ЄС говорили на панельній дискусії “Європейська комісія рекомендує відкрити переговори щодо вступу України в ЄС: що це означає і що далі” на цьогорічному форумі Re:Open Zakarpattia 2023. В дискусії взяли участь Міхаель Галер, депутат Європейського парламенту, Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках та онлайн долучилася Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова Комітету ВР з питань інтеграції України до ЄС.

Україна може показати приклад для всіх, — євродепутат Міхаель Галер про Україну та ЄС

На думку Павла Клімкіна, розширення ЄС щодо України не може йти без безпекового компоненту, тобто без НАТО, адже режим в Росії зацікавлений, щоб інтеграції не сталося – це їх екзистенціальна мета. Неважливо про що йдеться — про НАТО чи ЄС.

Ro Klimkin3

Коли ми говоримо про війну, важко забезпечити результати без певних поступок, — переконаний він. — Якщо ми не забезпечимо ці результати, ми можемо потрапити в подвійну пастку, яку обговорюють в ЄС — “недочленства” в ЄС. Це означатиме здійснення російської мрії та руйнування нашої. Нам необхідно розвивати наші інституції і працювати потрібно дуже швидко. У нас можливо немає достатнього потенціалу, але й іншого виходу немає.

З його слів, деякі політики вважають вступ в ЄС геополітичним питанням. Але це забезпечення нашої безпеки і якщо Україна не зможе вступити в ЄС – Захід втратить довіру суспільства, вважає Клімкін.

— Наша війна це криза не тільки для нас, а й для Заходу. ЄС досі є таким собі мирним союзом 21 століття, але без України він бути не може. У нас має бути бачення куди ми хочемо дійти і ми маємо спілкуватись із бізнесом і громадянським суспільством.

Ro Klimkin1

Іванна Климпуш-Цинцадзе каже, що пріоритет України зараз – інвестувати в людей і, на її думку, ми недостатньо уваги приділяємо цьому питанню. Ми не маємо зробити крок назад щодо досягнення стратегічної цілі України – вступу до ЄС.

— Зараз ми трохи відкочуємося назад під час воєнного стану щодо дотримання тих демократичних процедур, яких можна дотримуватися навіть у час воєнного стану. Я рада, що Єврокомісія дипломатично сформувала ці побоювання. Ми маємо не тільки говорити про демократію, але не підтримувати її на політичному рівні, інакше потім у нас будуть проблеми з подальшою підтримкою нашого вступу від країн-членів ЄС, — сказала вона.

Varosh,

Фото Наталії Радченко

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — FacebookInstagram та Тelegram.

0 #
# Re:Open Zakarpattia # форум

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Як повернути українців з-за кордону — дискутували на форумі Re:Open Zakarpattia

“Результати виборів у Словаччині — це результат впливу російської пропаганди”, — Едуард Хеґер

Україна може показати приклад для всіх, — євродепутат Міхаель Галер про Україну та ЄС

“Що потрібно зробити, щоб Україна вступила в ЄС”: депутат Європарламенту Міхаель Галер на форумі Re:Open Zakarpattia