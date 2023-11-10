“Якщо Україна не зможе вступити в ЄС — Захід втратить довіру суспільства”: про євроінтеграцію говорили на форумі Re:Open Zakarpattia 2023

Про основні моменти, потенціал України та підводні камені вступу України до ЄС говорили на панельній дискусії “Європейська комісія рекомендує відкрити переговори щодо вступу України в ЄС: що це означає і що далі” на цьогорічному форумі Re:Open Zakarpattia 2023. В дискусії взяли участь Міхаель Галер, депутат Європейського парламенту, Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках та онлайн долучилася Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова Комітету ВР з питань інтеграції України до ЄС.

Україна може показати приклад для всіх, — євродепутат Міхаель Галер про Україну та ЄС

На думку Павла Клімкіна, розширення ЄС щодо України не може йти без безпекового компоненту, тобто без НАТО, адже режим в Росії зацікавлений, щоб інтеграції не сталося – це їх екзистенціальна мета. Неважливо про що йдеться — про НАТО чи ЄС.

— Коли ми говоримо про війну, важко забезпечити результати без певних поступок, — переконаний він. — Якщо ми не забезпечимо ці результати, ми можемо потрапити в подвійну пастку, яку обговорюють в ЄС — “недочленства” в ЄС. Це означатиме здійснення російської мрії та руйнування нашої. Нам необхідно розвивати наші інституції і працювати потрібно дуже швидко. У нас можливо немає достатнього потенціалу, але й іншого виходу немає.

З його слів, деякі політики вважають вступ в ЄС геополітичним питанням. Але це забезпечення нашої безпеки і якщо Україна не зможе вступити в ЄС – Захід втратить довіру суспільства, вважає Клімкін.

— Наша війна це криза не тільки для нас, а й для Заходу. ЄС досі є таким собі мирним союзом 21 століття, але без України він бути не може. У нас має бути бачення куди ми хочемо дійти і ми маємо спілкуватись із бізнесом і громадянським суспільством.

Іванна Климпуш-Цинцадзе каже, що пріоритет України зараз – інвестувати в людей і, на її думку, ми недостатньо уваги приділяємо цьому питанню. Ми не маємо зробити крок назад щодо досягнення стратегічної цілі України – вступу до ЄС.

— Зараз ми трохи відкочуємося назад під час воєнного стану щодо дотримання тих демократичних процедур, яких можна дотримуватися навіть у час воєнного стану. Я рада, що Єврокомісія дипломатично сформувала ці побоювання. Ми маємо не тільки говорити про демократію, але не підтримувати її на політичному рівні, інакше потім у нас будуть проблеми з подальшою підтримкою нашого вступу від країн-членів ЄС, — сказала вона.

Varosh,

Фото Наталії Радченко

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