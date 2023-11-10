Україна може показати приклад для всіх, — євродепутат Міхаель Галер про Україну та ЄС

Євросоюз, який наразі перебуває в стані геополітичного конфлікту, не може обійтися без України, бо йдеться про певні екзистенційні речі. Про це на цьогорічному форумі Re: Open Zakarpattia 2023 сказав Міхаель Галер, депутат Європейського парламенту.

— Зараз ми зрозуміли, що перебуваємо в стані геополітичного конфлікту, і від нас залежить майбутнє сильної консолідованої Європи. Тому в Євросоюзі ми також маємо відчуття нагальності (вступу України в ЄС, — ред.), щоб надалі будувати міцну сильну Європу. Звісно, є в ЄС і люди, які мають іншу думку, але їх не так багато, і їх думки не проявляються на прийнятті загальних рішень. А Україна фактично єдина, хто зараз проходить цей екзистенційний процес і є тим променем надії, хто знає, як битися і боротися, — сказав він на панельній дискусії “Європейська комісія рекомендує відкрити переговори щодо вступу України в ЄС: що це означає і що далі”.

З його слів, кваліфікована більшість не завжди може вирішити питання, які стосуються безпеки. Крім грошей, потрібна воля, здатність захищати себе, і на його думку, “Україна може показати приклад для всіх, а не наше ліниве суспільство на Заході”.