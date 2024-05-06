29 гідротехнічних споруд — дамб, ліній берегоукріплень — на Закарпатті пошкоджено зимовими паводками. Зараз область гостро потребує коштів для протипаводкового захисту, — кажуть в Закарпатській ОВА.

«Фахівці провели обстеження по всій області та підрахували збитки від паводків, збільшення рівня води у річках через сильні опади, які відбулися наприкінці зимового періоду. Зафіксували пошкодження та руйнування двадцяти дев’яти гідротехнічних споруд у Хустському, Берегівському, Тячівському, Рахівському районах», – прокоментував Мирослав Білецький.

За його словами, щоб здійснити капітальний ремонт зруйнованих ділянок дамб, відновити берегоукріплення, адже є ризик підтоплень населених пунктів та дворогосподарств поряд із річками, потрібно понад 203 млн грн.

Роботи з відновлення варто проводити тепер, поки тепла пора, а в річках знижується рівень води. Однак наразі найбільшою проблемою у цій справі є відсутність коштів, — сказали Varosh в обласній адміністрації.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.