Як вивчити бізнес-англійську: школа «Поліглот» запускає ефективний онлайн та офлайн-курс

Для кого цей курс? Якщо ви прагнете вести живі чи телефонні переговори англійською з партнерами чи замовниками, і ухвалювати важливі бізнес-рішення; ніяк не поборете мовний бар’єр і страх; говорите сухо, без актуальних фразових дієслів, ідіом чи сленгу; ще не проводили презентації на мітингах англійською або маєте негативний досвід; хочете скласти вражаюче резюме, успішно пройти співбесіду і влаштуватися на роботу своєї мрії за кордоном.

– Так як ми на ринку вже 12 рік, то неодноразово викладали ділову англійську працівникам чи власникам компаній. Проте ті курси, які існують, восновному вимагають значних часових затрат. Саме тому ми створили свій авторський курс ділової англійської, який унікальний своєю вижимкою інформації. Актуальний матеріал поданий чітко, лаконічно та максимально практично. Ми досить довго працювали над створенням програми для того, щоб задовільнити нагальну потребу ділових людей – спілкуватися англійською. Позаяк ми плануємо створювати групи тільки з 4-6 студентами, то для кожного учасника навчально процесу цей курс буде ефективним, – каже засновниця школи Ольга Лапчук.

Цей курс буде корисний для підприємців чи власників бізнесу, топ-менеджерів, IT спеціалістів, рекрутерів та HR менеджерів.

Програма курсу “Бізнес англійська” складається з 14 найактуальніших тем, після засвоєння яких, ви зможете вільно спілкуватися в бізнес-середовищі.

Тривалість курсу – 18 уроків по 75 хвилин кожен (ранкові та вечірні групи) 3 рази в тиждень. Платформа – ZOOM, та в класах школи.

Вартість: 3350 грн (оплатити можна двома рівними частинами).

Довідково:

Навчальний Центр «Поліглот» це: 12 років успішної роботи на ринку; 6 іноземних мов; офлайн та онлайн навчання; студенти з Києва, Одеси, Харкова, Ужгорода, Великої Британії, Мальти, Італії та ін; більше 10 міжнародних сертифікатів (CELTA, CAE, TKT, by British Council, by International House, Adizes Management); високі результати в учнів при складанні ЗНО, FCE, IELTS, CAE; співпраця з компаніями Yazaki, Flextronics, Just Answer, Rabalux, МНС України; експерти в General English, Business English, English for Kids, English for IT.

