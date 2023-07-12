Виноградне листя для приготування долми з’явилось у крафтових крамницях Закарпаття

Набір з 30 листків виноградного листя для приготувння долми (голубці, загорнуті у виноградне, а не капустяне листя) з’явились у продажу в магазинах крафтової продукції Закарпаття. Можна їх знайти в Мукачеві, Хусті та інших містах краю, — сказав Varosh Михайло Штефаньо, засновник екобренду “Долина теплиць”.

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— Голубці для закарпатців незмінна, рідна страва, в порінянні з іншими регіонами країни, — пояснив Михайло Штефаньо. — Тим більше, що в нас доволі “капустяний” край. Але хотілося зробити щось нове, поекспериментувати.

Листя мариноване, у розсолі, який підібрали шляхом випробувань та експериментів. За словами Михайла, на долму підходить не будь-яке виноградне листя, найкраще молоде, зірване з виноградної лози ще до появи виноградних грон.

— У цей період листя доволі соковите, потім уже всі соки ідуть у ягоди і листя стає жорстким, — пояснив чоловік. — Тому найкраще збирати листя на долму на початку травня. Тому ми бігом зібрали кілька листків, приготували і спробували самі, нам сподобалося, тому тепер пропонуємо закарпатцям.

В кожній банці — біля 30 листків з червоного і білого винограду.

Varosh,

Фото зі сторінки бренду у Фейсбуці

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