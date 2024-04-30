На Закарпатті, як і по всій Україні, триває сертифікація вчителів. Ще з 2019 року вона стосувалася тільки вчителів початкових класів, у 2023 році процедура масштабувалася і торкнулася вчителів математики та української мови та літератури. Уже цього року до сертифікації долучилися і вчителі навчальних предметів громадянської та історичної галузі, — пояснила Varosh Людмила Трачук, начальниця відділу моніторингу сертифікації та контролю Управління державної служби якості освіти в Закарпатській області.
— Реєстрація почалась ще в кінці січня і тривала 2 тижні, але терміни проходження її для кожної категорії різні, — пояснила Людмила Трачук. — Наприклад, незалежне тестування для вчителів початкових класів, української мови та літератури і математики відбулося 9 березня, а для вчителів історії воно пройде аж 9 вересня. Тобто, про етапи чітко для всіх сказати не можна, терміни у всіх різні.
Вона додала, що квотою було встановлено до проходження сертифікації на Закарпатті 67 вчителів початкових класів, 43 вчителя математики, 46 української мови та літератури і 22 вчителя навчальних предметів громадянської та історичної освіти.
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Сертифікація складається з трьох етапів: незалежне тестування, щось на зразок ЗНО для школярів, далі самооцінювання вчителем власної педагогічної майстерності і третій етап — вивчення практичного досвіду учасника сертифікації. Відповідальність за 2 і 3 етап несе Державна служба якості освіти України, а за 1-й — Український центр оцінювання якості освіти. Тобто підпорядкування різне.
Процедура сертифікації однозначно сприяє підвищенню кваліфікації вчителів, каже Людмила Трачук. Вона проводиться для того, щоб виявляти та заохочувати вчителів з високим рівнем педагогічної майстерності. Тобто сертифікація має на меті віднайти найталановитіших педагогів і для того, щоб пройти сертифікацію, вчителі повинні попрацювати над своїм професійним розвитком.
— Якщо вчитель проходить сертифікацію, то впродовж 3 років, він матиме доплату в розмірі 20% до зарплати і ця доплата прописана на законодавчому рівні. Якщо ж вчитель не пройшов сертифікацію, то може спокійно скористатися атестацією. Тобто жодного негативного впливу для вчителя це не нестиме. Взагалі, сертифікація — процедура добровільна.
Зі слів Людмили Трачук, активність наших педагогів дуже тішить, тому що квоту в перший основний етап закрили вчителі початкових класів, математики та української мови і літератури та вчителі історії. Тобто популярність сертифікації серед вчителів Закарпаття зростає.
Зоряна Попович, Varosh
Фото ілюстративне
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