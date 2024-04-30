Обласну стоматологічну поліклініку на набережній в Ужгороді ліквідовують

Обласна стоматологічна поліклініка на набережній Незалежності в Ужгороді проходить процедуру ліквідації. Наразі ворота поліклініки зачинені на замок, а будівля чекає на нове життя. На цей момент її передали в розпорядження обласної лікарні ім.А.Новака, розповів Varosh перший заступник голови Закарпатської ради Андрій Шекета.

— Є рішення обласної ради про ліквідацію обласної стоматполіклініки як юридичної особи, — пояснив він. — Спочатку була ідея приєднати її до обласної лікарні, але потім вирішили зробити процедуру ліквідації через те, що поліклініка — комунально-неприбуткове підприємство, яке має фінансуватися за рахунок НСЗУ. Через надання платних послуг тощо. Економічні показники поліклініки останні роки були вкрай жахливі, вони зайшли у великі борги, а обласний бюджет не може фінансувати ще й зарплату лікарям, бо платить комунальні послуги і обладнання.

В поліклініці пробували змінювати керівника, але великих змін не відбулося. Тому обласні депутати проголосували за ліквідацію, а люди, які мають право на безкоштовні послуги зубопротезуванню можуть отримати цю послугу будь-де в області.

Обладнання наразі залишилось у поліклініці, бо воно належить їй як комунально-неприбутковому підприємству. І поки не пройшла ліквідація, пояснив Андрій Шекета, з ним ніхто нічого не може робити.

Що буде з приміщенням поліклініки?

Стосовно будівлі поліклініки, то вона нікуди не дінеться, сказав Андрій Шекета, її ніхто не може купити чи приватизувати, тому що це майно обласної ради.

— Було кілька думок — розмістити там МСЕК, щоб він не був на 2 чи 3 поверсі, як тепер, але їм цей варіант не дуже підійшов, тому поки що це майно юридично закріплено за лікарнею ім.Новака. Якщо Юрій Яцина надумає розширити якесь відділення, то може його розмістити в цьому приміщенні. Або обласна рада може вилучити це приміщення і передати будь-якій іншій своїй комунальній установі. Але продати це майно неможливо.

Андрій Шекета пояснив: щоб продати будівлю поліклініки на набережній Незалежності, мусить бути рішення сесійної зали про право продавати, а потім його мають продавати на аукціоні. Це єдиний шлях.

— Наразі мова про продаж не йде. І взагалі, в цій каденції ми не продали жодного квадратного метра обласної власності. Так, ми передавали будівлі, наприклад, громадам, як це було в Жорнаві, в рамках дозволів закону, — додав він.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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