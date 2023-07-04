Бузинад: лимонад із бузини варять другий рік сестри в Ужгороді

Концентрований сироп із бузини за рецептом мами варять в Ужгороді Тетяна Аллахвердієва та Леся Гаврилко.

— Наша мама його варить, відколи я себе пам’ятаю, — розповіла Тетяна. — Ідея зварити його більше, щось у подарунок друзям, щось, може, на продаж прийшла спонтанно. Поділилася нею з сестрою, вона кухар і дуже добре готує. Леся підхопила ідею і ми зварили. Я поїхала, назбирала, вона зварила. У нас не було жодного бізнес-плану чи чогось подібного.

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Подруга Тетяни, переселенка з Херсону, художниця, графічна дизайнерка, запропонувала зробити етикетки, зробили сторінку в Інстаграмі і так продали весь сироп. Торік, за словами Тетяна, зварили 50 літрів.

— Цього року зварили десь 80 літрів, це десь 100-150 пляшок. Ще десь половина є. На 30 літрів сиропу іде близько 60 суцвіть, — розповіла Тетяна.

Збирає вона бузину за містом, на віддалі від дороги, зазвичай біля річки чи потічків — біля сіл Середнє, Тур’я Бистра, за Перечином.

Varosh

Фото зі сторінки Тетяни Аллахвердієвої у Фейсбуці

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