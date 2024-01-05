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Вийшла друком перша книга про Кафедральний Хрестовоздвиженський собор в Ужгороді

5 Січня 2024 43

У видавництві Олександри Гаркуші вийшла друком унікальна книга, присвячена Кафедральному Греко-католицькому собору — «Кафедральний собор Воздвиження Хреста Господнього та резиденція Мукачівських єпископів в Ужгороді». Це перша і єдина на сьогодні книга про Хрестовоздвиженський кафедральний собор, автором її став мистецтвознавець Михайло Приймич.

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Обкладинка книги

У книзі йдеться про історію заснування собору, про особливості закладення основ комплексу єзуїтського монастиря в Ужгороді та історію його перетворення на резиденцію Мукачівських єпископів. У видання увійшла також нова інформація, яку вдалося отримати завдяки реставраційним та консерваційним роботам. Працював над нею Михайло Приймич з 2016 року.

— Одним з найцікавішим і найважливіших питань для нас була робота Фердинанда Видри, — розповів автор. — Було відомо, що він виконував розписи в головній наві собору, але ми про це нічого не знали. Ну і  дякуючи теперішнім розчисткам, нахідкам у літературі, нам вдалося ідентифікувати одну з графік як розпис Фердинанда Видри “Воздвиження чесного Хреста Господнього”. Вона відрізнялася від сучасної, яка належить Йосипу Бокшаю, і може, скоріше, називатися як “Віднайдення чесного Хреста Господнього”. Це більш характерно для західної церкви.

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Малюнок над тріумфальною аркою, виконаний Андрієм Тертіною, який виконував охормлення у склепінні святилища храму.

Михайло Приймич розповів, що під час реставраційних робіт майстри відкрили розписи, які належать до першої половини 18 ст., коли собор належав ордену єзуїтів.

— Є багато таких цікавих уточнень, моментів, яких ми не знали без реставрації, — сказав мистецтвознавець.

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Книга вийшла накладом у 500 примірників. Зі слів видавчині, Олександри Гаркуші, 50 примірників книжки доступні за донат.

— Вартість книжки 500 грн. – сума донату. Гарна нагода зробити благодійний внесок і отримати подарункове видання. Ціль – зібрати 25000 грн. Усі кошти у розмірі 100% від внеску доната за книжку «Кафедральний собор Воздвиження Хреста Господнього та резиденція Мукачівських єпископів в Ужгороді» будуть направлені для потреб ЗСУ, — написала вона в Фейсбуці.

Певна частина накладу надійде в бібліотеки.

Varosh,

Фото зі сторінки Олександри Гаркуші

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# Кафедральний собор # книга # Михайло Приймич # реставрація

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