Вийшла друком перша книга про Кафедральний Хрестовоздвиженський собор в Ужгороді

У видавництві Олександри Гаркуші вийшла друком унікальна книга, присвячена Кафедральному Греко-католицькому собору — «Кафедральний собор Воздвиження Хреста Господнього та резиденція Мукачівських єпископів в Ужгороді». Це перша і єдина на сьогодні книга про Хрестовоздвиженський кафедральний собор, автором її став мистецтвознавець Михайло Приймич.

У книзі йдеться про історію заснування собору, про особливості закладення основ комплексу єзуїтського монастиря в Ужгороді та історію його перетворення на резиденцію Мукачівських єпископів. У видання увійшла також нова інформація, яку вдалося отримати завдяки реставраційним та консерваційним роботам. Працював над нею Михайло Приймич з 2016 року.

— Одним з найцікавішим і найважливіших питань для нас була робота Фердинанда Видри, — розповів автор. — Було відомо, що він виконував розписи в головній наві собору, але ми про це нічого не знали. Ну і дякуючи теперішнім розчисткам, нахідкам у літературі, нам вдалося ідентифікувати одну з графік як розпис Фердинанда Видри “Воздвиження чесного Хреста Господнього”. Вона відрізнялася від сучасної, яка належить Йосипу Бокшаю, і може, скоріше, називатися як “Віднайдення чесного Хреста Господнього”. Це більш характерно для західної церкви.

Михайло Приймич розповів, що під час реставраційних робіт майстри відкрили розписи, які належать до першої половини 18 ст., коли собор належав ордену єзуїтів.

— Є багато таких цікавих уточнень, моментів, яких ми не знали без реставрації, — сказав мистецтвознавець.

Книга вийшла накладом у 500 примірників. Зі слів видавчині, Олександри Гаркуші, 50 примірників книжки доступні за донат.

— Вартість книжки 500 грн. – сума донату. Гарна нагода зробити благодійний внесок і отримати подарункове видання. Ціль – зібрати 25000 грн. Усі кошти у розмірі 100% від внеску доната за книжку «Кафедральний собор Воздвиження Хреста Господнього та резиденція Мукачівських єпископів в Ужгороді» будуть направлені для потреб ЗСУ, — написала вона в Фейсбуці.

Певна частина накладу надійде в бібліотеки.

Varosh,

Фото зі сторінки Олександри Гаркуші

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