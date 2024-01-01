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Реставраційні роботи в Кафедральному соборі в Ужгороді завершилися

1 Січня 2024 11

В Ужгородському Хрестовоздвиженському Кафедральному соборі завершилися масштабні реставраційні роботи, які виконувались впродовж 4-х років. Фахівці — 25 осіб Львівської національної, Закарпатської академій мистецтв та команди реставраторів KARP Restorer — працювали над відновленням стінопису та іконостаса. На початку червня 2023 року команда завершила реставрацію іконостасу в храмі.

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Під час реставрації майстри відновили роботи майстрів Франциска та Йогана Фехів, які розписували храм упродовж 1776-1781 рр, професійний іконостас Михайла Спалинського 1779-1781, фрески Йосипа Бокшая першої половини ХХ ст. та провели всі необхідні протиаварійні, консерваційні та реставраційні роботи, що дали змогу відкрити та зберегти автентичні малярські композиції.

— Здійснювали реставрацію в рамках ґранту транскордонної програми європейського інструменту сусідства “Угорщина — Словаччина — Румунія — Україна 2014-2020”, — розповів Varosh проєктний координатор Євген Лукша.

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Проєкт розпочався у вересні 2019 року, а ініціатором реставраційних робіт у соборі виступила Мукачівська греко-католицька єпархія.

Varosh,

Фото зі сторінки KARP Restorer та скульптора Василя Свиди

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# Кафедральний собор # реставрація

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