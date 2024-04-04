Вихідні під знаком сакури: Афіша заходів в Ужгороді на 5-7 квітня

В Ужгороді уже на повну квітнуть сакури – сезон саме в розпалі. Отже, час планувати вихідні. А вони, як можна побачити із нашої щотижневої афіші, будуть сповнені цікавими й абсолютно різними за спрямуванням та тематикою культурно-мистецькими заходами.

Отож, читайте, вивчайте, обирайте, що хочете відвідати і на яких подіях побувати – і гайда у сакурові вихідні!

5 квітня (п’ятниця)

Благодійний концерт гурту KOZAK SYSTEM – “Українське сонце”

Гурт KOZAK SYSTEM – це по-справжньому народний гурт для всієї України. Мапа нашої країни оповита їхніми концертними маршрутами вздовж і впоперек: з початку повномасштабного вторгнення музиканти проїхали з благодійним туром понад 250 міст та містечок України, Європи, США та Канади.

Фронтмен гурту Іван Леньо з лютого 2022 року служить в лавах Патрульної поліції, музиканти активно допомагають фронту: як забезпеченням, так і концертами для наших воїнів на передовій: під час своїх благодійних концертів KOZAK SYSTEM збирають донати у скриню, які потім конвертують у дрони, пікапи, необхідне забезпечення для воїнів, яке самі ж і відвозять на передову.

Дата та час: 5 квітня, 18:00

Місце: Закарпатський обласний український музично-драматичний театр

Квитки: https://bit.ly/48MCr3Y

Заняття з нейрографіки від Олени Пітух

Татоhub.Ужгород працює над різними способами покращити стосунки у родинах. І часто саме стрес є один із негативних факторів, які роблять якість життя значно гіршою.

Команда пропонує арттерапію, як ефективний метод зняття стресу. Запрошують охочих спробувати себе у техніці “Нейрографіка”.

Для цього зареєструйтесь за посиланням: https://forms.gle/5mqinBS6SJW2bhKh8

Час: 17:30

Локація: Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка (пр-т Свободи, 16).

Оглядова екскурсія “Ужгород: відкриваємо таємниці старовинного міста”.

Під час екскурсії ви зможете відчути дух минулого, доторкнутися до історії та відкрити найцікавіші сторінки життя міста. Наші гіди розповідатимуть про архітектурні шедеври, легенди та таємниці, які приховуються за старовинними стінами.

Варітсть: 150 грн.

Час: 18:00.

Реєстрація за допомогою гугл-форми або за номером телефону: +380 (99) 722 59 60.

Відкриття VII Міжнародного фестивалю «Музика без кордонів»

Міжнародний фестиваль «Музика без кордонів» запрошує меломанів для знайомства з яскравими виконавцями і колективами з різних куточків України та за кордону, а також унікальними музичними програмами світових та українських композиторів.

Відкриватиме цьогорічний фестиваль гість з Австралії, уродженець України, лауреат найвищих премій на понад десятка міжнародних конкурсів, у тому числі міжнародного конкурсу гітаристів у Токіо – Олександр Цибульський/ гітара.

У програмі звучатимуть:

Антоніо Вівальді. Концерт для лютні та струнного оркестру, RV93 в ре-мажорі

Граем Коене. Закритий світ витончених почуттів та грандіозного задуму

Мауро Джуліaні. Три вальса з циклу 12 вальсів, тв. 57

Мауро Джуліaні. Дві арії з циклу 6 арій на поезію Метастасіо, тв. 85

Кейт Мур. Блакитний кобальт

Мауро Джуліaні. Дві арії з циклу 6 арій на поезію Метастасіо, тв. 85 Карло Доменіконі Коюнбаба (Чабан): сюїта для гітари в 4 частинах.

Ведуча – музикознавиця Наталія Піцур.

Захід проходитиме на підтримку Збройних Сил України.

Час: 18:30.

Локація: велика зала Закарпатської обласної філармонії

Тілесний майстер-клас «Розвантаження»

Тілесний майстер-клас зазвичай має ціль переключити увагу від присутності в роздумах на те, що відбувається з тілом, заземлитись та переключити увагу на даний момент

Набір вправ може відрізнятися, але загальна структура трохи схожа, це 3 години, де перші 1.5 години це знайомство, більш рухливі та мовленнєві вправи та ігрові практики з акторської майстерності, ціль яких – пробудова довіри та можливість згадати, як це розважатись, як діти

Друга частина – це вправи та практики, які націлені на заземлення, стишення через більш стабілізуючи вправи з тілесної терапії та майндфулнесу.

Безплатно, по реєстрації: https://forms.gle/gqj8j5dj5fUSTYzB9.

Вік: 18+ років

Беріть зручний легкий одяг та змінне взуття або шкарпетки

Час: 18:30 – 21:30.

Локація: Артпростір Станція Уж (вул.Швабська, 9).

Імпровізаційний спів для релаксу

Можна співати вдома на кухні. А можна… у колі жінок, перезавантажуючись на всі 500%.

Музичний супровід – Аліна Кузнєцова.

Не важливе вміння співати, головне — бажання.

Участь — безкоштовна.

Про бажання долучитися просять повідомляти у коментарях під дописом: www.facebook.com

Час: 19:30.

Локація: вул. Швабська, 68 (каб. 205).

Дегустація вин Едуарда Городецького

На відвідувачів чекають ексклюзивні вина крафтової одеської виноробні My Wine – знані в Україні та за кордоном ігристі, а також новинки. До вин подаємо закуски з категорії афродизіаків: устриці, равлики, фрукти в шоколаді та крафтовий сир.

Бронювання місць за номером: 066 131 80 10.

Тільки попереднє бронювання, кількість місць обмежена.

Ціна: 900 грн.

Час: 19.30 год.

Локація: будівля колишньої Ратуші. (вул. Жупанатська, 3)

6 квітня (субота)

Суботнє Party в Крилах на тему «Сакура: Подорож від Ужгорода до Японії»

Діток запрошують у захопливу подорож від мальовничого Ужгорода до квітучої Японії.

Опис подорожі:

Дізнаємося більше про історію даного дерева

Поговоримо про культуру Японії

Створимо спільну картину-аплікацію з квітами сакури

Послухаємо японську музику та спробуємо себе в каліграфії

Приготуємо солодкі роли.

Попередній запис за телефоном 0509372115

Кількість місць обмежена.

Час :11.00-14.00

Вік :4-7 років

Вартість: 450 грн

Локація: Центр розвитку особистості «Крила» (вул.Швабська,13 а, 4 поверх).

Майстер-класи з пасхальною тематикою від студії «Ромашка»

Перший з майстер-класів – на тему виготовлення пасхальної листівки.

Другий – з виготовлення листівки-писанки з елементами вишивки.

Пасхальна листівка

Вік: 3+

Час: 11:00-12:00

Участь – 150 грн

Кількість місць у групі: 12

Листівка-писанка з елементами вишивки.

Вік: 5+

Час: 13.00-14.00

Участь – 150 грн

Кількість місць у групі: 12

Реєстрація за номером: +380662557505; 0954578342

Локація: вул.Заньковецької, 6/23

Церемонія цвяхостояння

На зустрічі поговорять, що таке дошка Садху, як вона працює і навіщо ставати на цвяхи.

У програмі:

Вступне слово

Техніка безпеки

Формування запитів

Пранаями

Розминка тіла

Постановка на цвяхи

Тривалість 2 години

Вартість 1000 грн

Час: 12:00.

Тривалість: 2 години

Локація: вул. Берчені, 48.

Вистава «Качка» Донецького драмтеатру в жанрі «театральний екшн» за п’єсою Марти Гушньовської

Це повчальна і дотепна постановка, яка прийдеться до вподоби глядачам різного віку.

До складу творчої групи увійшли:

Режисерка, заслужена артистка України Наталія Орєшнікова;

Художниця Богдана Бочкай;

В.о. директора-художнього керівника театру, заслужена артистка України Людмила Колосович.

Спектакль «Качка» недаремно представлений колективом театру як сімейна вистава. Адже в ній висвітлюються як веселі моменти, що сподобаються дітям, так і складні філософські теми, які не лишать байдужими дорослого глядача.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.

Перформанс плейбек-театру. Підліткова студія

Цього разу це, так би мовити, випускний для підлітків, які займаються плейбек-театром в одній із студій, яку проводять сертифіковані плейбек-акторки та тренерки, активні учасниці нашого арт-простору “Станція Уж”.

Це буде перший відкритий плейбек-перформанс цієї студії.

Безоплатно, по реєстрації: https://forms.gle/sNwpuD774WQVf2k79.

Час: 14:00-15:00.

Локація: Арт-простір Станція Уж (вул. Швабська, 9)

Фінансова гра «Cash Flow»

Вартість участі – 400 грн.

Максимальна кількість гравців — 8.

Ведучий – Іван Ходанич.

Час: 16:00.

Локація: вул.Швабська, 68 (каб. 205).

«Жіноче коло любові й турботи» з Ольгою Молнар

Учасники пізнаватимуть себе, вчитимуться проявляти любов й турботу як до себе, так і до жінок, що поруч.

«На учасниць чекають глибокі практики, які допоможуть усвідомити енергію жінок. Кожна побачить, наскільки це цінно, потужно й ресурсно», — каже Ольга.

Ольга Молнар — засновниця йога-центру «Цінність», авторка колоди карт «Тіло і душа», трансформаційних курсів-ретритів, практик гімалайської йоги, провідниця в найдавнішу трансформаційну гру «Ліла» та практики цвяхостояння, майстриня жіночих кіл.

Вхід: вільний донат.

Час: 18:00.

Локація: пл.Ш.Петефі, 32 (4 поверх).

Вистава “Same time, next year” Закарпатського обласного музично-драматичного театру

П’єса «Same time, next year» («Наступного року в цей же час») американського драматурга та сценариста Бернарда Слейда, володаря премії «Оскар», є класикою сучасної драматугії. В Україні ця відома драма майже не йшла на сцені, а в театрі на Бродвеї її зіграли півтори тисячі разів.

Режисер Михайло Фіщенко вважає, що неймовірна історія двох закоханих буде зрозуміла кожному в залі. Адже предметом дослідження автора є родинні стосунки. І головний висновок полягає в тому, що ми маємо пройти довгий шлях сумнівів, аби зрозуміти, що сім’я – це великий дар.

Постановочна група вистави:

Режисер-постановник – заслужений артист України М. Фіщенко.

Сценографія – В. Степчук, заслужений артист України М. Фіщенко.

Костюми – В. Степчук.

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (пл. Л. Толстого, 12)

7 квітня (неділя)

Гаражний сейл та аукціон від Varosh

Під час гаражного розпродажу можна буде дати речам нове життя й обрати для себе одяг, домашній декор, книжки, посуд, аксесуари, квіти і багато іншого.

Музичний супровід забезпечуватимуть діджеї, які гратимуть музичні сети.

Під час сейлу відбудеться аукціон від Varosh, кошти з якого підуть на редакційний збір, організований виданням з метою купівлі авто для ЗСУ. Автівку допоможе придбати письменник та волонтер Андрій Любка.

Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Відкритий велозаїзд “Sakura ride”

Учасники проїдуть у повільному темпі рожевими вулицями міста.

Дрес-код: на собі мати щось рожеве.

Старт: біля державного прапора України на пл. Б.Хмельницького.

Час: 14.00.

Прем’єра вистави театральної студії Provokator «Змії, що цілуються»

Комедійна драма, дія якої розгортається на голівудському знімальному майданчику.

Квиток 350 грн.

Бронювання за номером 0679796704.

Час: 18:00.

Локація: Руська 3.

Концерт «Музика з кінофільмів при свічках»

Особливий концерт улюбленої музики з кінофільмів при свічках. Незабутній вечір магії та вишуканості, Атмосферу створюватимуть віртуозні музиканти при світлі сотень свічок.

Час: 18:00.

Локація Закарпатська обласна філармонія.

Вистава “Жменяки” Закарпатського обласного музично-драматичного театру

Інсценізацію закарпатської саги про вічну боротьбу між духовним і матеріальним зробив сам режисер-постановник, народний артист України Анатолій Філіппов.

У виставі задіяний весь акторський склад театру. Чудові музичні номери, іскрометні діалоги видатного майстра слова Михайла Томчанія, цікаві акторські роботи, непримиренний конфлікт вибору між шлюбом за розрахунком чи справжнім коханням – роблять нову постановку «Жменяків» подією театрального сезону на Закарпатті.

Режисер – постановник – народний артист України А. Філіппов.

Художник – постановник – заслужений діяч мистецтв України Е. Зайцева.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (пл. Л. Толстого, 12).

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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