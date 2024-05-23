Вулиці Параджанова, Скорика, Чендея та сквер Лаборця з’явилися в Ужгороді

Під час чергової сесії Ужгородської міської ради депутати ухвалили рішення про перейменування низки вулиць та площі Олександра Пушкіна.

Відповідно до рішення сесії міськради, також в обласному центрі перейменовано вулиці на честь полеглих у російсько-українській війні Героїв – Тараса Гайдука та Максима Польового.

31-річний Тарас Гайдук – випускник ужгородської школи №15 і Українського католицького університету, голова правління у ГО “Закарпатська Громада”, екскурсовод загинув у війні з росією у березні 2022 року.

Максим Польовий – уродженець с. Юхимісці на Хмельниччині. З перших днів російської агресії у 2014 році захищав країну, пройшов бої за Дебальцеве, Луганський аеропорт, Старогнатівку, Новотошківське, Побєду. Був заступником командира 15-го батальйону 128-ої закарпатської гірсько-штурмової бригади. Загинув у травні 2021 року на Луганщині від кулі снайпера.

Як ідеться у рішенні сесії, в Ужгороді перейменували: