Волонтери придбали обладнання для реабілітації військових в Ужгороді

Обладнання для реабілітації військових, закуплене на кошти від благодійного показу мод “Блаженна”, передали Центру неврології в Ужгороді. Закарпатська школа моделей A’STAR закупили обладнання на кошти, виручені на благодійному показі мод “БЛАЖЕННА” 17 вересня. Тоді на шоу вдалося зібрати понад 45 тисяч гривень.

— Список потрібного обладнання нам дала Катерина Зінов’єва — розповіла Varosh генеральна директорка A’STAR Анна Феєр. — Воно потрібно для якіснішого надання допомоги військовим, які проходять реабілітацію в Центрі неврології. Ми цей список, порадившись з лікаркою, трохи доповнили, тому що виручена на благодійному заході сума давала можливість це зробити. Сьогодні нарешті передали все обладнання.

Тож лікарям-реабілітологам передали:

функціональні електростимулятори із електродами для збільшення сили м’язів при парезах і зменшення болю після травм;

перкусійний масажний пістолет для м’язів та вібротренажер, які ми одразу ж випробували на пацієнті;

степер та бар’єри для тренування ходьби.

Лікарка фізичної реабілітаційної медицини Катерина Зінов’єва сказала Varosh, що це обладнання в першу чергу вже використовують для відновлення військовослужбовців, будуть застосовувати також для лікування цивільних людей, звичайних ужгородців.

Нагадаємо, благодійний показ “Блаженна” пройшов 17 вересня в приміщенні дегустаційного залу Ужгородського замку. Анна Феєр пояснила, що слово “Блаженна” асоціюється з Гізелою Баварською (близько 985 – 1065 рр.). Вона, як свідчать історичні джерела, була дружиною першого угорського короля Іштвана, підтримувала розвиток освіти, а після своєї смерті оголошена святою. Перший навчальний заклад для дівчат в Ужгороді був названий якраз на честь цієї святої Гізели Баварської.

Заслуга ж Гізели, яка була не тільки вірною дружиною, але й розумною співправителькою держави, що долала пережитки язичництва, у затвердженні християнства. У благодійному показі мод школа моделей A’STAR втілила образ цієї жінки.

Varosh,

Фото: ОКЦНН та Анни Феєр

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