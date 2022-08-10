Лікарка-реабілітолог Катерина Зінов’єва пройшла тижневе навчання реабілітації бойових травм в Америці

Лікарка-реабілітолог «Обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології» ЗОР Катерина Зінов’єва разом командою лікарів з України впродовж 10 днів навчалась реабілітації бойових травм в Америці. Навчання відбувалося в рамках програми Конгресу США «Відкритий світ».

Кандидати не подають заявки на участь у програмі, їх номінують. Катерина Зінов’єва розповіла: їй подзвонили і повідомили про те, що її номінували, попросили написати мотиваційного листа. «Американцям важлива мотивація учасників, активність фахівця, його інтереси, робота клініки, де він працює. Відбір справді дуже скрупульозний, навіть соцмережі переглядають — це програма для лідерів», — пояснює Катерина Зінов’єва.

В команді, за словами Катерини Зінов’євої, було три лікаря фізичної та реабілітаційної медицини з Вінниці, Рівного і, власне, з Ужгорода, був фізичний терапевт з Дніпра та директорка з розвитку першого львівського об’єднання лікарень.

Начальна програма мала дві частини: перша частина відбувалася у Вашингтоні, друга — на Гаваях. У Вашингтоні команда українських лікарів-реабілітологів зустрічалися з конгресменами, обмінювалися думками про війну в Україні.

— Коли ми спілкувалися з простими американцями, з’ясували, що багато з них не знали, що росія напала на Україну ще у 2014 році, — розповіла Катерина. — Щось чули про збитий малазійський Боїнг, про анексію Криму. Але для них війна в Україні почалася 24 лютого. Тому ми вирішили на всіх зустрічах акцентувати, що війна триває уже 8 років, а зараз є її активна фаза. Для багатьох це було здивуванням.

Друга частина навчання — практична — відбувалася у м. Гонолулу на Гаваях. Там безпосередньо вивчали реабілітацію бойових травм: дитячу реабілітацію; реабілітацію при бойових травмах та опіках; побачили роботу військового шпиталю Tripler Army Medical Center.

— Найбільше вразив військовий шпиталь, він державний на 1000 місць, — розповідає лікарка. — І це надпотужно, у реабілітацію військових там вкладають величезні гроші. Там симуляційна кімната, де вчаться робити операції, є відділи по вивченню сну, вивченню болю. Завдяки тому, що в них так багато місця та обладнання, вони можуть робити значно більше, ніж ми. Також ми були у дитячій ортопедичній лікарні. Я зрозуміла, що багато в чому ми працюємо, як американці. Із першого дня за рекомендацією лікаря в них до занять приступає фізичний терапевт. Ми працюємо так само і починаємо реабілітацію з першого дня, якщо гемодинаміка пацієнта стабільна. У якийсь момент було враження, що я побувала в нашому центрі, але в Америці.

Під час лекцій та освітніх візитів, періодично лунали сигнали тривоги з телефонів учасниць проекту: Дніпро, Вінниця, Рівне, Львів, Ужгород. Новини в стрічці повертали в реальність. Ця емоційна «гойдалка» — з емоційного на інформаційний потік — за словами Катерини, не припинялась. Та це, каже, тільки стимулювало рухатись швидше, використовувати усі можливості і говорити про Україну.

— Кожна з нас використовувала будь-яку можливість, щоб розповісти про Україну і нашу сьогоднішню реальність, — розповідає вона. — З приймаючими родинами і на зустрічах Ротарі Клубів ми говорили про історію нашої країни, традиції, про те як змінилося наше життя і життя наших рідних, потреби і можливості підтримки, війну росії проти України, свободи і демократії. Їхня підтримка безмежна. Вони всі знають про Україну. Коли чують, що ми з України, то всі кажуть, що їхні серця з нами, вони моляться за нас. Для них українці — неймовірні люди.

Повернувшись в Ужгород, лікарка вже ділиться досвідом з мультидисциплінарною реабілітаційною командою, яку очолює в ОКЦНН. Також Катерина Зінов’єва планує організувати навчальний вебінар, аби поділитися досвідом і з колегами з інших лікарень.

Varosh

За матеріалом Обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології

Фото зі сторінки Катерини Зінов’євої у Facebook

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