Відомий ужгородський кондитер почав випікати Бріош і Пан-о-Резан

Здобні новинки від Валентина Штефаньо: Бріош і Пан-о-Резан

Знаний кондитер і шоколадьє Валентин Штефаньо активно розвиває напрямок хліба, випічки, здоби. Його хліб із Селиським сиром став дуже популярним. А віднедавна у закладах Valentin&Valentina Shtefanyo апробують Бріош та Пан-о-Резан. І ви вже можете дегустувати. До речі, якщо захочете тістечко, то дізнайтеся, які 9 улюблених саме у Валентина Штефаньо.

Розповідаємо детальніше про Бріош і Пан-о-Резан.

Пан-о-Резан (Pain aux Raisins) – традиційні французькі булочки-равлики, які у Франції часто подають до сніданку. Шарове тісто, заварний крем, пригоршня родзинок, нотка ванілі. Ніжні пахощі, масляниста текстура, булочка немов тане… Вона дуже смачна і напрочуд затишна. Завітайте одного ранку на терасу Valentin&Valentina Shtefanyo на площі Петефі. Вона дуже нагадує літні майданчики у французькому стилі – коли столики вишикувалися в один ряд, неначе в театрі, а ти спостерігаєш виставу міста, що тільки-но прокидається.

Так ось: вмостіться за білим столиком, замовте делікатно-солодкого “равлика” і чашку кави, насолоджуйтеся. Це буде мить Франції чи Данії у вашому ранку. Якщо ж квапитеся, то забіжіть до Штефаня і вам спакують равлика у фірмовий крафтовий пакетик. Посмакуйте в офісі.

Бріош. Тут усе так просто, бо ж досконалість у простоті. Борошно, яйця, масло, молоко… Бріош немов виліплена з кількох куль тіста. Така пишна, велика – ідеально придбати додому для всієї родини. Смакує з кавою, чаєм, молоком. Одного ранку прокиньтеся раніше, завітайте до Штефаня і принесіть Бріош додому до сніданку. Це ж напрочуд атмосферно.

Насправді, випічка стає актуальнішою на карантині. Навіть якби кафе знов зачинилися, з вами на кухні завжди може бути добра здоба на французький лад.

Евеліна Гурницька, Varosh