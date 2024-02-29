Від сьогодні ще на 2 ділянках на Закарпатті патрульні працюватимуть з приладом для вимірювання швидкості TruCAM

Таким чином, у Закарпатській області буде 7 ділянок, де патрульні фіксуватимуть швидкість, з якою дорогами рухаються водії.

Як повідомляють у Патрульній поліції України, з 29 лютого патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 31 новій ділянці.

Зокрема, на Закарпатті визначено 2 таких ділянки: на автотрасі М-08 обхід м. Ужгород – МПП «Ужгород» (0-9 км), а також на автодорозі М-24 Велика Добронь – Мукачево – Берегове – КПП «Лужанка» (38-40 км).

Раніше вимірювання швидкості за допомогою пристроїв TruCAM на Закарпатті здійснювалося на ділянках доріг М-06 Київ-Чоп, Н-09 Мукачево-Львів, в Ужгороді на вул. Собранецькій та у Мукачеві на вул. Пряшівській і вул. Автомобілістів.

Прилади TruCAM поліційний патрульної поліції використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Місця визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно небезпечних ділянках і місцях концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху, повідомляють у Патрульній поліції України.

Раніше в Україні було 314 ділянок, де патрульні працювали з приладами TruCAM. Наразі з урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, додано 31 нову ділянку, внесено зміни до 11 ділянок, видалено з переліку 12 ділянок, призупинено роботу на 54 ділянках.

Таким чином, на дорогах України працюватиме 150 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 279 ділянках автомобільних доріг.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульна світлина: Українська правда

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