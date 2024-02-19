У поліції розповіли про найпоширеніші причини аварій на Закарпатті та скільки людей в них загинуло торік

Впродовж 2023 року на території Закарпатської області зареєстровано 3598 дорожньо-транспортних пригод.

Це на 0,2% більше, ніж у 2022 році, повідомили у відповіді на інформаційний запит Varosh у Патрульній поліції Закарпатської області.

Внаслідок ДТП, що сталися на Закарпатті впродовж року, загинула 91 людина. З-поміж загиблих внаслідок аварій торік – 7 дітей віком до 16 років.

Впродовж року Патрульною поліцією області зареєстровано 396 ДТП за участі нетверезих водіїв.

За інформацією ГУ Нацполіції в Закарпатській області, в автоаваріях, спричинених нетверезими водіями, загинуло 9 людей, ще 84 – отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

Як повідомили Varosh у Головному управлінні Національної поліції області, впродовж минулого року на Закарпатті виявлено та складено 2345 протоколів на водіїв, що керували автівками у стані алкогольного сп’яніння. За їх результатами накладено штрафів на загальну суму 28 млн 179 тис. 200 грн з позбавленням права керування транспортними засобами 1203 водіїв.

Основними причинами ДТП, задокументованими працівниками ГУ Нацполіції торік в області, були:

Перевищення безпечної та встановленої швидкості руху – 846 ДТП (45% від усіх пригод)

Порушення правил маневрування – 415 ДТП;

Недодержання дистанції – 414 ДТП;

Порушення правил надання безперешкодного проїзду – 84 ДТП;

Виїзд на смугу зустрічного руху – 51 ДТП;

Порушення правил проїзду перехресть – 44 ДТП;

Порушення правил обгону – 43 ДТП.

Найпоширенішими видами ДТП залишаються:

Зіткнення транспортних засобів – 916 (49% від усіх пригод);

Наїзд на перешкоду – 364 ДТП;

Наїзд на транспортний засіб, що стоїть – 189 ДТП;

Перекидання транспортного засобу – 169;

Наїзд на пішохода – 104 ДТП;

Наїзд на велосипедиста – 86 ДТП.

Varosh,

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