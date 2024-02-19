У поліції розповіли про найпоширеніші причини аварій на Закарпатті та скільки людей в них загинуло торік

Впродовж 2023 року на території Закарпатської області зареєстровано 3598 дорожньо-транспортних пригод.
Це на 0,2% більше, ніж у 2022 році, повідомили у відповіді на інформаційний запит Varosh у Патрульній поліції Закарпатської області.
Внаслідок ДТП, що сталися на Закарпатті впродовж року, загинула 91 людина. З-поміж загиблих внаслідок аварій торік – 7 дітей віком до 16 років.
Впродовж року Патрульною поліцією області зареєстровано 396 ДТП за участі нетверезих водіїв.
За інформацією ГУ Нацполіції в Закарпатській області, в автоаваріях, спричинених нетверезими водіями, загинуло 9 людей, ще 84 – отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.
Як повідомили Varosh у Головному управлінні Національної поліції області, впродовж минулого року на Закарпатті виявлено та складено 2345 протоколів на водіїв, що керували автівками у стані алкогольного сп’яніння. За їх результатами накладено штрафів на загальну суму 28 млн 179 тис. 200 грн з позбавленням права керування транспортними засобами 1203 водіїв.
Основними причинами ДТП, задокументованими працівниками ГУ Нацполіції торік в області, були:
Найпоширенішими видами ДТП залишаються:
Varosh,
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