“Вічність часу”: бренд Aranka запустив нову колекцію шовкових хустин, створену зі штучним інтелектом

Бренд шовкових хустин Aranka.ua випустив серію з 7 шовкових хустин “Вічність часу”, присвячених соціальним питанням, пов’язаним з материнством та вагітністю в умовах війни. Авторами дизайнів та колекції шовкових хустин є Таїса Дубенська, Вікторія Григоровська та штучний інтелект, — розповіла Varosh засновниця бренду Таїса Дубенська.

— Сьогодні ці шовкові хустки «Вічність часу» — перший фешн-проект в Україні, створений із штучним інтелектом, — наголосила вона. — Кожен виріб допрацювали наші дизайнерки, відтак кожна хустина має свій унікальний дизайн, який вражає стилем та неймовірною глибиною. Символи планети, зоряної системи, галактики, годинників — це відображення вічності та безперервності життя, що знаходиться в кожному з нас.

Зі слів Таїси Дубенської, в компанії пропрацювали і створили додатково 11 тезисів про важливість вагітності і материнства, які можуть бути актуальні в сьогоднішні часи. Ці тези із глибоким змістом і фото майбутніх матусь у хустинах «Вічність часу» використали для соціальної кампанії по Україні (для білбордів, сіті-лайтів та друкованої продукції).

— Матері, які народжують дітей в умовах війни, зустрічаються з неймовірно складними умовами та випробуваннями, — каже дизайнерка. — Сьогодні кожна мама – героїня у боротьбі за виживання своїх сімей. Вони переживають стрес, страх і невпевненість у майбутньому своїх дітей. Крім того, вони стикаються з фізичними та психологічними травмами, які можуть вплинути на їхнє здоров’я та здоров’я дитини. Жінки, які зіткнулися з травмами у зв’язку з військовим конфліктом, найбільше страждають від посттравматичного стресового розладу.

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У зв’язку з цим у компанії звертають увагу на соціальну проблему, пов’язану з народжуваністю та психологічним станом матерів в Україні. Важливо піднімати дане питання та допомагати матерям, щоб вони могли забезпечувати своїх дітей необхідним доглядом та любов’ю. Зі слів Таїси Дубенської, білборди із зображеннями колекції вже є на вулицях Києва, Львова, Одеси, Мукачева, біля траси Київ-Чоп (у напрямку с.Поляна, Свалява), є сіті-лайти в Ужгороді, та з дня на день мають з’явитися білборди.

Частину коштів від продажу хусток з колекції “Вічність часу” (Eternity of Time) буде направлено на допомогу молодим мамам в Україні до благодійної організації “СОС Дитячі Містечка в Україні”.

Varosh,

Фотограф: Нотіка Дешко

Моделі: Юлія Любка Вовканич Валерія, Чаловка Вероніка

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