Колекція шовкових хустин “2step”: бренд з Ужгорода “Aranka” створив колаборацію з гуртом “Антитіла”

Молодий бренд з Ужгорода “Aranka” представив спеціальну капсульну колекцію шовкових хусток з однойменною піснею гурту “Антитіла” — «2step». Тепер слова пісні, яку “Антитіла” виконали спільно із відомим британським співаком Едом Шираном, вплетені у дизайн шовкових хусток. 25% коштів, виручених від продажу хустин з колекції, надсилатимуть у фонд Повернись живим.

Колаборація несла у собі дві мети: розказати світові, що відбувається в Україні, та зібрати кошти для фонду Music Saves UA. Тепер ця пісня лягла в основу нової колекції шовкових хустин для жінок та чоловіків.

7 оригінальних дизайнів втілилися на полотні у поєднанні сили, свободи й стилю. Авторками дизайнів стали Таїса Дубенська, Вікторія Григоровська, Емілія Сливчук. У кожному малюнку дизайнерки залишили зашифровані послання. Серед них є і наша національна символіка, є і «сценічна»: черевички, ліхтарики, жіночі й чоловічі обличчя.

— Серед продуктів, які розробляє команда бренду Aranka — мінімалістичні подарунки та аксесуари. Ідея кожного з них народжується на перетині різних культур та стилів. Згодом з’явився кліп «2step», а з ним і думка, що слова цієї пісні можна не лише почути, а й відчути візуально та на дотик. Так виникла ідея створення колекції шовкових аксесуарів, — говорить Таїса Дубенська, власниця “Aranka”.

Freedom Blue та Energizing Yellow — кольори палітри інституту Pantone, які сьогодні об’єднують людей усієї Землі. “Антитіла” та “Aranka” впевнені, що двоє незнайомих людей із жовто-блакитними аксесуарами завжди зрозуміють один одного.

Колекція вже доступна для замовлення на сторінці @aranka.ua у Інстаграм (https://www.instagram.com/aranka.ua/).

Varosh

Фото: “Aranka”

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