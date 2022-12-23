“Вертеп Донеччини”: з ляльками і на фоні війни. Донецький драмтеатр презентує прем’єру

Актори Донецького драматичного театру м.Маріуполь у неділю, 25 грудня, о 18:00 презентують прем’єру — “Вертеп Донеччини”. Актори театру гратимуть Різдвяний вертеп на сцені вперше. За основу постановки режисерка вистави — заслужена артистка України Людмила Колосович — взяла п’єсу Пантелеймона Куліша «Іродова морока».

Кривді та Правді, Іроду та Жиду, Козаку та іншим героям вертепу актори надали сучасних обличь, є тут і тема війни. Людмила Колосович розповіла Varosh, що поставила собі завдання не випустити з “Різдвяної коляди” війни, не оминати цей факт.

В постановці повно колядок та щедрівок Донеччини, які Людмила Колосович збирала та записувала, щоб використати у виставі.

— У 2020 році я зробила в театрі програму “Різдвяна коляда”, де наші актори співали всі ці автентичні колядки і щедрівки Донеччини, — розповіла режисерка. — Я знайшла їх в інтернеті, біля кожної було зафіксовано, з якого села ця колядка чи щедрівка. Але в Ужгород приїхав зовсім інший склад акторів, які не брали участь у тій “Різдвяній коляді” і ми знову почали їх вчити. Працюємо над цією виставою ще з літа. Просто після того, як радянська влада попрацювала на сході України, в нас традицій святкування Різдва не залишилось взагалі. Вертепу не було зовсім. Тому ми відроджуємо наші традиції і передаємо наступним поколінням.

Ще однією особливістю Вертепу Донеччини крім теми війни буде те, що на сцені разом з акторами гратимуть ляльки, тому що, за словами режисерки, вертеп, коли з’явився, був спочатку ляльковий. Колядники возили з собою по селам вертеп на санях і показували різдвяну містерію ляльками.

Водночас із репетиціями створювалися костюми, реквізит та декорації. Цією стороною постановки у Вертепі Донеччини займається художниця і лялькарка Тетяна Лялько.

В афіші Вертепу актори використали фото відомого фотографа та воїна полку Азов Дмитра Козацького, з його дозволу.

— На нашу думку, Дмитро створив образ, який влучно переплівся з тематикою Вертепу, оскільки світло Різдвяної зорі так само стало дороговказом до новонародженого Ісуса, як вкаже шлях до перемоги України, — каже режисерка.

Вистава відбуватиметься у форматі “сцена на сцені”, тому кількість місць обмежена. За таких умов глядач зможе добре бачити і акторів і ляльок.

Цей Вертеп театр планує возити на різні фестивалі, тому не обмежиться тільки зимовим його показом.

Varosh

Фото зі сторінки театру у Фейсбуці

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