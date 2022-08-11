Маріупольський театр житиме в Ужгороді: “Це крик про те, що ми живі”

У цьому відео – життя та реальність, в якій кожен з нас. Переживання та рефлексії тих, хто був у драмтеатрі в Маріуполі під час ракетного удару, перетнув 15 блокпостів, аби вирватися з окупації.

Як Ужгород прийняв друзів та земляків з іншого куточка країни, чи є місце стереотипам у цих взаєминах та чому нам варто краще знати одне одного, аби разом будувати країну.

Довідково: Актори Маріупольського драмтеатру презентували в Ужгороді прем’єру — п’єсу “Крик нації” про життя і долю Василя Стуса, який сформувався як особистість саме на Донеччині.

Відео: Антон Рижих, Varosh

Фото: Сергій Гудак

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