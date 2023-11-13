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Вероніка Мишко та Ерл Вільямсон з Ужгорода стали чемпіонами світу з танців

13 Листопада 2023 130

Вероніка Мишко та Ерл Вільямсон не мали рівних на WDSF World Championship 2023 Ten Dance у Віла-Нова-де-Фамалікан (Португалія).

Чемпіонат світу з десяти танців WDSF World Championship 2023 Ten Dance відбувся минулих вихідних у Португалії.

У програмі 10-ти танців змагалися представники 30-ти країн. Україну представляла ужгородська пара танцівників з танцювального клубу “Грація” Вероніка Мишко та Ерл Вільямсон.

За результатами змагань український танцювальний дует здобув «золото» чемпіонату світу.

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Друге місце – у пари з Польщі, третіми стали танцівники зі Словенії, повідомляють у Міністерстві молоді та спорту України.

Танцювальний дует Вероніки Мишко та Ерла Вільямсона існує з 2018 року. Нинішня перемога для танцівників — найвища нагорода у кар’єрі.

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Безымянный

У 2021 році пара виграла чемпіонат Європи з танцювального спорту в програмі “десять танців” серед дорослих, тоді ж Вероніка та Ерл стали віцечемпіонами світу у програмі 10 танців.

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Varosh,

Фото з Фейсбук-сторінки Міністерства молоді та спорту України

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# Вероніка Мишко # Ерл Вільямсон # танці # чемпіонат # чемпіони

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