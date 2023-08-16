Велосипеди для реабілітації поранених передали в Обласну лікарню в Ужгороді

П’ять велосипедів та велотренажер для відновлення військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Обласній лікарні ім.А.Новака передала ГО “ФОРЗА”. Ідею громадській організації запропонував ужгородець Іван Балашов, який свого часу завдяки велосипеду став на ноги після ряду важких хвороб і поранень, отриманих на війні в Афганістані.

— Коли я займався фізкультурою, мені ставало краще. Велосипед — це для мене інструмент і реабілітації, і розвантаження та відпочинку, — сказав Varosh Іван Анатолійович.

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Чоловік регулярно проводить велопробіги, аби вшанувати пам’ять загиблих захисників України. Тепер, знаючи, що ФОРЗА є ініціатором кампанії #BikesForUkraine, звернувся до них з пропозицією передати кілька велосипедів для реабілітації хлопців у лікарню в Ужгороді.

— Ми, як одні з ініціаторів кампанії #BikesForUkraine, погодились на пропозицію, — розповіли Varosh у ФОРЗІ. — Ми з Іваном Анатолійовичем порадились щодо кількості велосипедів на перший раз і зійшлися на 5 велосипедах. Так співпало, що в нас був один велотренажер і ми вирішили передати його також для відновлення хлопців.

Велосипеди привезли з Литви, за сприяння Міністерства транспорту та комунікацій Литви, до ініціативи долучилося Міністерство у справах ветеранів “Сектор” у Закарпатській області, додали у ФОРЗІ.

Міжнародна акція #BikesForUkraine покликана підвищити мобільність українських волонтерів у містах, які найбільше постраждали від війни та зробити гуманітарну та іншу допомогу доступнішою для тих, хто її найбільше потребує.

Varosh,

Фото: ГО “ФОРЗА”

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