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Велопарковки встановили в чотирьох ужгородських школах. На черзі ще три

25 Травня 2023 81

Велозупинки встановили в ряді ужгородських шкіл ГО “Форза” спільно з Ужгородською міською радою в рамках проєкту SUMCITYNET. Встановили їх у школах, які наразі подали запит про це — у школах № 6, 7, 8, 14, і на черзі ще три школи, — розповів Varosh координатор візуалізації та промо-кампанії проєкту “SUMCITYNET” Кирило Лойко.

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— Ми вирішили встановити велопарковки в школах, щоб показати владі, що діти і вчителі користуються велосипедами і це зручний спосіб добирання, — пояснив він. — Власне, це була основна ціль. У 8-й школі ми прийшли подивитися через тиждень після встановлення велозупинок і там половина були зайняті велосипедами. Тобто потреба в них є.

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Самі велопарковки, зі слів Кирила Лойка, виготовили в Дніпрі, встановлювали їх волонтери “Форзи”.

Проєкт реалізується в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 Європейського інструменту сусідства за співфінансування Європейського Союзу. Незважаючи на те, що назва країни «білорусь» присутня у назві транскордонної програми співпраці, починаючи з 24.02.2022 року співробітництво з нею не проводиться.

Загалом мета проєкту — поліпшити доступність міських територій та запропонувати рішення для сталої і ефективної мобільності та транспорту на в’їзді, виїзді та всередині міст у межах обраних регіонів Польщі, Білорусі та України.

Varosh,

Фото: ГО “Форза”

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# велопарковки # велосипед # ГО ФОРЗА # діти # школи

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