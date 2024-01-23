“Ведмежі чаювання”: на зустріч до волонтерського офісу прийде професор Федір Шандор

У середу, 24 січня в офісі Руху підтримки закарпатських військових вже всьоме пройдуть “Ведмежі чаювання”. На зустріч цього разу прийде професор Федір Шандор, який наразі перебуває в Ужгороді, розповів Varosh волонтер, фотограф та ініціатор чаювань Сергій Денисенко.

— Федір запропонував тему розмови про волонтерські міфи, оскільки іде на розмову до волонтерів, — розповів Сергій Денисенко, — але це не буде лекція чи монолог. Це, як і попередні наші чаювання, буде проста зустріч і тепла розмова за чаєм зі смаколиками.

Сергій розповів, що “Ведмежі чаювання” мають на меті вирішити одразу кілька питань: по-перше, відпочинок волонтерів, спілкування та переключення уваги з гарячих волонтерських питань. А по-друге, — поповнення волонтерських рядів, бо ж на ці чаювання радо запрошують усіх ужгородців, яким цікавий гість і такий формат зустрічі.

— Ми прагнемо зробити максимально неформальний захід, в нас затишно, завжди цікаво, завжди є хороший чай та печиво до нього. В нас був режисер Антоніо Лукіч, який показав нам фільм про фільм, і потім ми спілкувалися. Була зустріч на якій ми мали майстерклас із виготовлення дідухів та різдвяних зірок. Тобто зустрічі бувають різні, але завжди дуже цікаві та затишні.

Зустріч із Федором Шандором відбудеться у середу, 24 січні у “волонтерському барлозі” — офісі Руху підтримки закарпатських військових на вул Гойди, 8 о 18:30. Дуже бажана реєстрація на зустріч.

Varosh,

Фото зі сторінки Руху підтримки закарпатських військових

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