Varosh Talks. Інтерв’ю: Гість – Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України

Varosh Talks. Інтерв’ю – це продовження нашого проєкту міських дискусій Varosh Talks, який ми започаткували понад два роки тому. Утім новий час та умови життя диктують і нові правила – онлайн, зустрічі у вузькому колі, відсутність великих зібрань. Тому ми вирішили створити формат бесід один на один – із важливими людьми на важливі теми.

Наші гості – лідери думок, прогресивні підприємці, історики, стратеги, журналісти, митці, люди, які роблять зміни та створюють навколо себе нові середовища або ж до невпізнаваності трансформують старі.

Гість цього випуску Varosh Talks. Інтерв’ю – Павло Клімкін, Міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Спілкуємося про місце України в Центральній Європі, про повернення України в контекст Центральної та Східної Європи. Йдеться про те, щоби Україна врешті почала розглядатися західними сусідами не як якась буферна зона між Заходом і Росією, не як grey zone, а як повноцінний учасник європейської спільноти. Йдеться про нарощення постійної взаємодії із нашими сусідами – Угорщиною, Польщею, Словаччиною, Румунією, Чехією – аби вони почали дивитися на Україну, як дивляться один на одного. Щоби Україна стала тим пазлом, який довершить єдність Центрально-Східної Європи.

У цьому ключі ми говорили про важливість таких регіонів як Закарпаття, який є українським фронтиром і водночас європейським. Закарпаття – це місце, де Україна зустрічається із Європою, де Україна постійно перетинається із Європою. Важливо, аби Закарпаття було місцем постійних контактів між Україною та Європою – інвестиційних, інфраструктурних, логістичних, культурних.

Varosh Talks. Інтерв’ю ми створюємо у рамках проєкту Re:Open Zakarpattia.

Цей матеріал представлений ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст продукції є винятковою відповідальністю ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» та не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США. Забороняється відтворення та використання будь-якої частини цієї продукції у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання чи використання в будь-який інший спосіб без відповідного посилання на оригінальне джерело.

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