Varosh Talks. Інтерв’ю: Гість – Богдан Логвиненко

Varosh Talks. Інтерв’ю – це продовження нашого проєкту міських дискусій Varosh Talks, який ми започаткували понад два роки тому. Утім новий час та умови життя диктують і нові правила – онлайн, зустрічі у вузькому колі, відсутність великих зібрань. Тому ми вирішили створити формат бесід один на один – із важливими людьми на важливі теми.

Наші гості – лідери думок, прогресивні підприємці, історики, стратеги, журналісти, митці, люди, які роблять зміни та створюють навколо себе нові середовища або ж до невпізнаваності трансформують старі.

Гість цього випуску Varosh Talks. Інтерв’ю – Богдан Логвиненко, засновник проєкту Ukraїner. Він провів кілька експедицій і на Закарпатті, тож добре знається на справах області, подекуди, більше, ніж місцеві. У цій розмові спілкуємося про шляхи розвитку Закарпаття; перетворення локальних історій на бренди; про осмислені подорожі регіоном; про наш потенціал.

Varosh Talks. Інтерв’ю ми створюємо у рамках проєкту Re:Open Zakarpattia.

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