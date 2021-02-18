Varosh Talks. Інтерв’ю: гість Андрій Худо, співзасновник холдингу емоцій FEST!

Varosh Talks. Інтерв’ю – це продовження нашого проєкту міських дискусій Varosh Talks, який ми започаткували понад 2 роки тому. Утім новий час та умови життя диктують і нові правила – онлайн, зустрічі у вузькому колі, відсутність великих зібрань. Тому ми вирішили створити формат бесід один на один з важливими людьми на важливі теми.

Наші гості – лідери думок, прогресивні підприємці, історики, стратеги, журналісти, митці, люди, які роблять зміни та створюють навколо себе нові середовища або ж до невпізнаваності трансформують старі.

Перший гість Varosh Talks. Інтерв’ю – Андрій Худо, співзасновник холдингу емоцій FEST! У цій розмові про те, коли Львів почав змінюватися; як зробити так, аби молодь не їхала з Ужгорода; як працювати з владою та просувати свої ідеї; яка може бути прикладна стратегія для Закарпаття; больві точки області; чи спрацює стратегія розвитку Львова чи Франківська на Закарпатті; авантюризм у бізнесі.