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Люди

Varosh Talks. Інтерв’ю: гість Андрій Худо, співзасновник холдингу емоцій FEST!

18 Лютого 2021 308

Varosh Talks. Інтерв’ю – це продовження нашого проєкту міських дискусій Varosh Talks, який ми започаткували понад 2 роки тому. Утім новий час та умови життя диктують і нові правила – онлайн, зустрічі у вузькому колі, відсутність великих зібрань. Тому ми вирішили створити формат бесід один на один з важливими людьми на важливі теми.

Наші гості – лідери думок, прогресивні підприємці, історики, стратеги, журналісти, митці, люди, які роблять зміни та створюють навколо себе нові середовища або ж до невпізнаваності трансформують старі.

Перший гість Varosh Talks. Інтерв’ю – Андрій Худо, співзасновник холдингу емоцій FEST! У цій розмові про те, коли Львів почав змінюватися; як зробити так, аби молодь не їхала з Ужгорода; як працювати з владою та просувати свої ідеї; яка може бути прикладна стратегія для Закарпаття; больві точки області; чи спрацює стратегія розвитку Львова чи Франківська на Закарпатті; авантюризм у бізнесі.

Varosh Talks. Інтерв’ю ми створюємо у рамках проєкту Re:Open Zakarpattia.

Цей матеріал представлений ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст продукції є винятковою відповідальністю ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» та не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США. Забороняється відтворення та використання будь-якої частини цієї продукції у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання чи використання в будь-який інший спосіб без відповідного посилання на оригінальне джерело.

Varosh

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# FEST! # Varosh Talks # Андрій Худо # Інтерв’ю # львів # ужгород

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