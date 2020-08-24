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Новини

Varosh Talks 8. Презентація проєкту «Re:Open Zakarpattia» та дискусія про розвиток області

24 Серпня 2020 86

У п’ятницю, 21 серпня, у Відкритому Офісі, що в парку Малий Галагов (Ужгород, площа Народна, 4) відбулася 8-а відкрита дискусія з серії заходів під назвою «Varosh talks». Її головна тема – що потрібно для розвитку регіону та презентація проєкту «Re:Open Zakarpattia».

У дискусії взяли участь: Михайло Рівіс, голова Закарпатської обласної ради; Денис Ман, Агенція регіонального розвитку Закарпатської області; Михайло Данканич, Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття»; Дмитро Тужанський, директор ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії», що є організатором форуму «Re:Open Zakarpattia»; Ігор Вишняк, програмний асистент Chemonics.

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Серія відкритих дискусій «Varosh talks» відбувається у співпраці з ГО «Інститут центральноєвропейської стратегії» та виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Розвиток Закарпаття – головна тема панельних дискусій на форумі розвитку Закарпатської області «Re:Open Zakarpattia», який пройде 19-20 вересня в термальному курорті «Деренівська Купіль», що під Ужгородом.

Більше деталей про форум дізнавайтесь за контактами та на офіційних сторінках проєкту:

Сайт форуму «Re:Open Zakarpattia»

E-mail reopen.zakarpattia@gmail.com


Контактний телефон +380673278074

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Varosh

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# Re:Open Zakarpattia # Varosh Talks # форум

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