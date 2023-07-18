В Ужгороді відкрився офіс всеукраїнського проєкту «Життя в стилі ЕСО»

У Центрі розвитку бізнесу, моніторингу здоров’я та екологічних ініціатив закарпатців навчатимуть прислухатися до стану фізичного і ментального стану організму, гармонійному ставленню до себе і навколишнього середовища, надаватимуть косметологічні та медичні послуги на основі екопродуктів, проводитимуть цікаві зустрічі та семінари, допоможуть відкрити додаткову власну справу або ж повністю змінити професію.

Методику екологічного життя, яка переросла в цілу філософію, а відтак знайшла практичне втілення в центрах під назвою «Життя в стилі ЕСО», розробив Тарас Демкура. Це колишній вчитель фізкультури і спорту у Тернополі, якого завжди цікавив здоровий спосіб життя і економіка. У 1996 році захопився соціальним підприємництвом, почав надавати послуги, пов’язані зі здоров’ям, зайнявся науковою роботою. Сьогодні він засновник всеукраїнської мережі центрів «Життя в стилі ЕСО», кандидат економічних наук, віцепрезидент ІСС Ukraine та активний учасник багатьох бізнес-спільнот.

Вчення Демкури зводиться до принципу «Трьох «С»: не нашкодь та допоможи собі, сусіду, середовищу думками, словом і ділом». Його команда пропагує цінності, що базуються на досягненні гармонії в житті, збереженні довкілля, здоров’я, краси, активного способу життя і довголіття. Окрім безпосереднього піклування про здоров’я, учасники спільноти мають можливість започаткувати власну справу у сфері екологічного підприємництва і цього також навчають у центрах.

Ужгородський офіс «Життя в стилі ЕСО» – 12-й в Україні. Урочисте відкриття відбулось за участі засновника ініціативи Тараса Демкури, а також його колег і представників окремих напрямів проєкту з Ужгорода і різних регіонів України.

– Коли я приїхав на Закарпаття, то зрозумів, що тут обов’язково має бути офіс «Життя в стилі ЕСО», тому що сама природа, гори, термальні й мінеральні води, повітря, спокій і загальна атмосфера сприяють впровадженню таких екологічних і оздоровчих стандартів, – каже Тарас Демкура.

Під час презентації проєкту йшлося про те, що новий простір стане місцем, де людина зможе відпочити душею і тілом, отримати консультації фахівців зі сфери косметології, зробити чекап здоров’я, поспілкуватися з психологом, отримати нові навички життя з турботою про екологічність середовища, в якому вона перебуває.

– Ми співпрацюватимемо з територіальними громадами, фітнес-центрами, медичними закладами. Тут можна пізнати себе, перевірити стан організму на основі інноваційних технологій, тому що багато людей сьогодні не обстежені, виявляють хвороби на пізніх стадіях. Буде працювати дієтолог, хелсі-тренери, лікарі. Розповімо, що таке колесо балансу й виявлятимемо нагальні потреби людини: чого саме їй бракує, чи хоче вона розвиватися, чи навпаки – більше присвятити часу собі. Будемо навчати нових професій, знань, навичок. Проводитимемо круглі столи з експертами, дні споживача, активно співпрацюватимемо з освітніми закладами, – поділився планами Тарас Демкура.

Координаторка соціальних проєктів у м. Тернопіль Тетяна Фарина зазначила, що багато напрямів «Життя в стилі ЕСО» перегукується зі вже наявними в Україні програмами. Скажімо, ініціатива першої леді Олени Зеленської про безбар’єрність суспільного простору, піклування і реабілітацію військових вписується у філософію турботи про себе і ближнього. На жаль, це буде один із важких викликів українського суспільства після перемоги і на Закарпатті вже готуються працювати з такою категорією людей.

Лікар, вчений, педагог, підприємець, засновник мережі медичних кластерів Олексій Калмиков звернув увагу на важливості комплексного підходу до здоров’я, що пропагує такий напрям у сучасній західноєвропейській філософії, як холізм. Відтак його співпраця з центром полягатиме у донесенні цінностей профілактики, впровадженні нових технологій діагностики та лікування, реабілітації спільно зі вузькими спеціалістами-медиками.

На завершення зустрічі керівниця ужгородського офісу Центру «Життя в стилі ЕКО» Наталія Ворона запевнила, що двері їхнього простору завжди відчинені для всіх, кому не байдуже, що відбувається з їхнім організмом та поважає екологічність у всьому: від вживання їжі, вітамінів, користування правильним посудом – до рухової активності, чистоти думок і гармонії із собою.

Життя в стилі ЕСО:

м. Ужгород,

Набережна Незалежності, 21.

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Каріна Асад