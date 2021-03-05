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Новини

В Ужгороді пацієнти з Covid-19 вже лежать в коридорах лікарні: відверта розмова з 4 лікарками

5 Березня 2021 1 871

Понад 170 пацієнтів в Ужгороді лежать в стаціонарі з Covid-19. Усі вони у дуже непростому становищі, адже система на межі колапсу, а вірус став агресивнішим та нещаднішим. Все більше людей потребують додаткового кисню.

Виснажуються лікарі, зношується обладнання і додавання нових ліжкомісць аж ніяк не може врятувати ситуацію. Бо ліжко не лікує. Потрібен медичний персонал, обладнання. Але ще більше потрібна свідомість та усвідомленість тих, хто живе звичайним активним життям у часи пандемії.

Публікуємо нашу розмову з 4 лікарками, які працюють або ж працювали у ковідних відділеннях.

Якщо резюмувати:

Varosh

23 #
# covid-19 # карантин # ужгород

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