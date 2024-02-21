В Ужгороді може з’явитися сквер ім. Нандора Плотені

Це буде найменший сквер в Україні.

Проєкт рішення про створення в Ужгороді скверу ім. Нандора Плотені підготовлено для розгляду на черговій сесії Ужгородської міської ради. Документ опубліковано на офіційному сайті органу місцевого самоврядування.

Як ідеться у проєкті рішення, сквер площею 0,0005 га планують створити в межах відтинку Київська набережна – площа Шандора Петефі.

Згаданий сквер буде найменшим сквером в Україні, зазначено в документі.

Граф Нандор (Фердинанд) Плотені (1844-1933 рр.) – один із найвидатніших скрипалів XIX століття. Його дружиною була Євгенія Макалістер, англійська аристократка.

Деякий час Нандор Плотені жив у Парижі, але повернувся до Угорщини. Дружив і виступав разом із Ференцом Лістом, Едуардом Ремені, Йоганнесом Брамсом.

У 1896 році Нандор Плотені із родиною переїхали у новозбудований будинок в селі Великі Лази, нині в Ужгородському районі.

Нандор Плотені був найбільшим землевласником в окрузі. Тут він збудував спиртзавод, млин, організував виноградарське господарство, влаштувавши на роботу більшість людей із села. Також у селі працювала винокурня Нандора Плотені, де виготовляли бренді із місцевого винограду.

Нині Палац Плотені у Великих Лазах – одна із місцевих архітектурних принад села. Двоповерховий палац споруджений у неокласичному стилі, довкола нього був розбитий парк в самому центрі Великих лазів.

На фасаді будинку у 2010 році встановили 2 меморіальні дошки: власне Нандору Плотені та угорському композитору Ференцу Лісту, який тут гостював свого часу.

У грудні 2023 року в Ужгороді до Міжнародного дня скрипаля відкрили мініскульптурку Нандору Плотені. Її встановили поблизу пішохідного мосту і вона стала 64-ю мініскульптуркою в місті.

Varosh

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