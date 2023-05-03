Ужгородський замок відновив членство в Міжнародному комітеті музеїв. Що це значить

Краєзнавчий музей ім.Тиводара Легоцького після 8-річної перерви відновив членство у Міжнародному комітеті музеїв (ICOM). Музей є єдиним інституційним закладом на Закарпатті, представленим у комітеті, — підтвердила Varosh директорка музею Ольга Шумовська. Відтепер заклад зможе вільно проводити обмін досвідом з іншими музеями світу, представляти себе на світових виставка та приймати їх в Ужгороді, а також ділитися науковими та історичними надбаннями.

— 8 років тому попереднє керівництво музею відмовилося від членства через регулярну сплату фінансування, — розповіла вона. — Ми ініціювали відновлення статусу, бо це дуже важлива складова у музейній роботі і це дуже важливо для міжнародної співпраці і для визнання музею на міжнародному рівні.

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Тепер, за словами Ольги Шумовської, музей отримав від ICOM картки на підтвердження членства і може приймати участь у наукових конференціях, приймати їх у себе, запрошувати до нас світові музейні виставки. Музей уже домовився про співпрацю зі словацьким музеєм, наразі йдуть перемовини, яку саме з чотирьох виставок вони привезуть улітку в Ужгород.

Довідка: ICOM, або Міжнародний комітет музеїв, є однією з найбільш престижних організацій в світі, що об’єднує музеї та спеціалістів з більш ніж 140 країн. Організація заснована в 1946 році з метою сприяння збереженню, розвитку та пропаганді культурного надбання людства, зокрема збірок та експонатів музеїв.

Varosh,

Фото зі сторінки Ольги Шумовської у Фейсбуці

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