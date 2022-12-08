Нове підземелля відкрили в Ужгородському замку

В Ужгородському замку відкрили нове підземелля, в якому можна буде проводити різні заходи середньовічної тематики. Виконувачка обов’язків директора замку Ольга Шумовська розповіла Varоsh, що раніше в цьому приміщенні була котельня, яку з часом перетворили на склад непотрібних музейних речей.

— Ми подумали, що це приміщення — там близько 60 м.кв. — можна використовувати значно корисніше і цікавіше, — розповіла вона. — Відтак ми винесли звідти весь непотріб, зняли радянську зелену штукатурку і зал поступово почав набувати первинного вигляду.

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Коваль Роман Мурник тепер виготовляє обладунки для двох манекенів, які стоятимуть у залі, туди занесуть велике дерев’яне крісло і, за словами Ольги Шумовської, зал стане чудовим інтер’єром для різних заходів, урочистостей чи квестів.

— Наш співробітник розповість відвідувачам про амуніцію, зброю, дасть приміряти її на себе, якщо хтось забажає, — сказала вона. — Ще інвентар завозимо, обмежені трохи виключеннями електроенергії. Але при світлі факелів тут сидіти атмосферно, можемо додатково зал підігріти. Там є камін, але розпалювати його ми не можемо, бо не всі норми дотримані в приміщенні, але гостям замерзнути ми не дамо.

Це вже друге діюче підземелля в Ужгородському замку і за словами Ольги Шумовської, в неї у планах є відкриття ще одного цікавого приміщення.

Varosh

Фото: зі сторінки Ужгородського замку у Фейсбуці

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