“Ужгородський крафт”: майстри презентували концепцію творчого розвитку міста

Крафтові майстри Ужгорода на благодійному ярмарку “Ужгородський крафт” презентували концепцію розвитку творчого і крафтового потенціалу міста. Майстри та майстрині об’єдналися для спільної роботи над розвитком культурного простору міста, проведення якісних ярмарків та масових заходів у місті, а також для ефективної комунікації з місцевою владою.

— Створення крафтярської спільноти давно вже назрівало і це потрібно було зробити, щоб краще і системніше взаємодіяти з міською владою, — розповіла Varosh Юлія Дуб. — Робити якісніші, цікавіші, нового формату заходи в місті і мати змогу краще підтримувати себе і ефективніше взаємодіяти з владою не як окремі волонтери, а як спільнота.

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На ярмарку під час презентації концепції представники міської ради не були присутні, але надалі команда планує робити кроки, спрямовані безпосередньо на комунікацію з владою.

— Ми би хотіли, щоб ті місця, на яких ми проводимо зазвичай ярмарки, були більше пристосовані для цього, краще обладнані, щоб було доступне підключення до електроенергії, та були враховані інші практичні моменти, — розповідає волонтерка. — В першу чергу розглядаємо площу Фенцика, Театральну та початок набережної Незалежності як майданчики для проведення якісних ярмарків. Будемо спонукати владу до покращення їхньої інфраструктури саме під такі події. Маємо бачення, план, але без комунікації з владою ніяк не вийде вирішити ці питання.

Першим кроком спільнота планує повний збір інформації стосовно ресурсів, в межах яких крафтярі зможуть співпрацювати з міською владою. Також планують проведення зустрічей. обговорень з різними відділами міськради, які можуть бути тим чи іншим чином залучені в організації, які можуть надати крафтярам ресурси для користування.

Учасники обговорили також адвокаційну кампанію, яку почнуть втілювати ще в цьому році.

На ярмарку “Ужгородський крафт” ГО «Творчі волонтери» та «Рух підтримки закарпатських військових» організували благодійну лотерею, розпродаж святкового декору та смачну кухню і глінтвейн, завдяки чому зібрали майже 25 000 грн на пікап для ЗСУ. Наступний ярмарок, зі слів Юлії Дуб планують у вихідні, 9-10 грудня.

Varosh,

Фото Альони Доценко та Олександра Харківського

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