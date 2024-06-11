Ужгородський гурт “Нackedface” випустив перший сингл мініальбому

Гурт з Ужгорода “Нackedface” — Максим Грежинець (фронтмен) та Богдан Фединець (бекмен) — випустили перший сингл «but wait…» з майбутнього мініальбому “seashell”. Сингл був записаний на студії гурту та спродюсований її учасниками власноруч.

“Насичений відчуттям тривоги «but wait…» розповідає, як зберегти в собі ту саму внутрішню дитину, яка зустрічає жорстокі випробування дорослого світу впродовж свого життя. Цим треком ми заохочуємо зберігати стійкість та внутрішню силу”, — йдеться у пресрелізі.

Гурт з Ужгорода “Hackedface” випустив сингл до нового міні-альбому

Учасники hackedface додають: «”but wait” — це пісня про конфронтацію і надію. Вона закликає слухачів триматися за свою основу, ту наївну частину нас, яка поступово черствіє від жорстокості реального життя. Звучання «but wait…» натякає, яким саме буде майбутній «seashell».

Ідея назви «seashell» повʼязана з дитячими спогадами, коли можна було просто прикласти мушлю до вуха, щоб почути той самий «шум моря» і відчути себе щасливим.

«but wait» доступний для стрімінгу на всіх основних платформах, серед яких Spotify, Apple Music тощо.

Для додаткової інформації про hackedface та їхню музику відвідайте сайт гурту або соціальні мережі гурту в Інстаграмі, Ютубі та в Телеграмі.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото “Нackedface”

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