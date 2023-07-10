Гурт з Ужгорода “Hackedface” випустив сингл до нового міні-альбому

Сингл під назвою “optional/mandatory” випустив гурт “Hackedface” 7 липня. Це перший з трек з майбутнього міні-альбому гурту hackedface, який вийде цього літа, — розповів Varosh фронтмен гурту Максим Грежинець.

— Сингл “optional/mandatory” спрямований змотивовувати людину не занепадати духом навіть коли здається, що вже все втрачено. Ми вважаємо, що кожен з нас носить в собі згусток світла, яким він може поділитися з іншими. Стилістика звучання альбому створена шляхом експериментів, тому наразі вона нам не відома) Ми впевнені, що нам підскажуть, — сказав він. — Цей міні альбом про формування нас і наше бачення того, як потрібно відноситись до речей, які зазвичай впливають на нас.

На обкладинці міні-альбому зображене дитяче фото майбутньої барабанщиці гурту hackedface Ріти Коровченко, але на разі вона живе за кордоном. Варіанти лого гурту згенерував штучний інтелект. Анонс із треками майбутнього альбому можна послухати на сторінці гурту в Інстаграмі.

Гурт нараховує аж 2-х учасників — Максим Грежинець (фронтмен) та Богдан Фединець (бекмен) та тепер шукають нового гітариста.

Нагадаємо, у вересні 2020 року вийшов перший сингл Oxygen.

Слухати гурт можна на Spotify – https://open.spotify.com/artist/4GIyZ8aBc3t04EYYp2zb4v та

Youtube – https://www.youtube.com/@hackedface

Varosh,

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