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Ужгородські школярі стали «таємними Сантами» для поранених військових

27 Грудня 2023 59

Учні кількох шкіл Ужгорода за координації волонтерів підготували та рознесли по медзакладах, де нині лікуються поранені військові, подарунки до різдвяно-новорічних свят.

Як розповіла для Varosh Вікторія Суліма, координаторка «Помагаторів», які в структурі Руху підтримки закарпатських військових опікуються пораненими воїнами, до ініціативи спершу долучилися школярі Ужгородської спеціалізованої школи № 3. Згодом подарунки для поранених бійців зібрали й передали також учні кількох інших навчальних закладів міста.

«Ідея виникла кілька тижнів тому, коли 5 грудня учні третьої школи прийшли до нас в офіс вітати із Днем волонтера. Школярі 3-ьої школи завжди долучаються до наших волонтерських ініціатив, тож я й запропонувала зробити для поранених щось для свят. Треба було і палати прикрасити, і подарунки підготувати. Ідея з «таємним Сантою» народилася спонтанно і знайшла гарячий відгук», – розповіла Вікторія Суліма.

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Оскільки наразі у школі – 23 класи, на заклад «розподілили» 23 поранених бійця. Вікторія Суліма передала у навчальний заклад фотографії кожного з поранених, розписавши до кожної світлини коротку “довідку” про того чи іншого воїна. Таким чином, діти могли зрозуміти життєві історії вояків, хто з них чим живе і чим захоплюється. Відтак, за допомогою жеребкування кожен клас визначив, для кого з поранених він буде «таємним Сантою».

Згодом до акції долучилося ще кілька міських шкіл, адже, окрім як в Ужгородській міській клінічній лікарні, поранені військові нині лікуються ще у кількох медзакладах, розповіла Вікторія Суліма.

«Ми запропонували цю ідею також в «маленькій» першій початковій школі і власне у Лінгвістичній гімназії ім. Т. Шевченка. Там школярі підготували 25 подарунків для 25 бійців. Ще 12 подарунків підготували школярі 8-ої школи. Також нам передали подарункові пакунки місцеві підприємці – кав’ярні, співробітники медичних центрів. Таким чином, ми разом зі школярами змогли привітати до свят усіх поранених, які нині лікуються в Ужгороді. І це були такі класні подарунки: павербанки, навушники, спортивні костюми, кросівки», – каже Вікторія Суліма.

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Помагатори у поранених військових

Разом із дітьми, за її словами, вітати бійців приходили й батьки, і педагоги шкіл. Дорослі під час спілкування обмінювалися з пораненими номерами телефонів й багато хто з них продовжує спілкування з воїнами надалі.

«Ми хочемо, щоб така комунікація між містянами та пораненими захисниками мала постійну основу. Тим більше, що поранені воїни у медичних закладах – майже всі немісцеві, буває, що перед тим, як потрапити в Ужгород, вони змінюють по кілька шпиталів… Йдеться не лише про свята: хлопці радіють живому спілкуванню. Коли вони бачать, що до них приходять, що про них не забувають, це дорогого коштує», – зазначила Вікторія Суліма.

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Поранених військових привітали у шпиталях школярі з волонтерами

Varosh,

Фото надані Вікторією Сулімою

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# військові # поранені # таємний Санта # школярі

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