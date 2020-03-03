Уляна Супрун радить: як вберегтися від коронавірусу, який уже виявили в Україні

В Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу в Чернівцях. Наразі медики працюють з людьми, які потенційно контактували з хворим.

Екс-міністерка МОЗ Уляна Супрун наголошує: «Зберігайте спокій, допомагайте одне одному та поширюйте здоровий глузд».

Вона також дає поради, як вберегтися від вірусу та паніки.

Пам’ятайте про свій захист і людей навколо:

Часто і ретельно мийте руки з водою і милом. Щонайменше 20-30 секунд.

Якщо нема змоги помити руки з водою і милом, варто використовувати спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук, обробляти руки треба щонайменше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям (тут накопичується найбільше бруду). За першої ж нагоди помийте руки милом і водою.

Не торкайтеся брудними руками очей, носа чи рота.

Уникайте тісного контакту з хворими людьми та натовпом.

Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, то зробіть усе, аби запобігти зараженню інших:

Залишайтеся вдома, якщо захворіли.

Уникайте тісного контакту з іншими людьми.

Прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки.

Регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні.

Будьте на зв’язку зі своїм сімейним лікарем.

Читайте та поширюйте інформацію ЛИШЕ з перевірених джерел. Оперативну ситуацію та поради щодо запобігання зараження шукайте на сторінці Центру громадського здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я України, World Health Organization (WHO), World Health Organization Ukraine, CDC.

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