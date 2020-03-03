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Новини

Уляна Супрун радить: як вберегтися від коронавірусу, який уже виявили в Україні

3 Березня 2020 240

В Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу в Чернівцях. Наразі медики працюють з людьми, які потенційно контактували з хворим.

Екс-міністерка МОЗ Уляна Супрун наголошує: «Зберігайте спокій, допомагайте одне одному та поширюйте здоровий глузд».

Вона також дає поради, як вберегтися від вірусу та паніки.

Пам’ятайте про свій захист і людей навколо:

Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, то зробіть усе, аби запобігти зараженню інших:

Читайте та поширюйте інформацію ЛИШЕ з перевірених джерел. Оперативну ситуацію та поради щодо запобігання зараження шукайте на сторінці Центру громадського здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я України, World Health Organization (WHO), World Health Organization Ukraine, CDC.

Читайте за темою:


Varosh

 

 

 

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# коронавірус в Україні # уляна супрун

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