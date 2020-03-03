Уляна Супрун радить: як вберегтися від коронавірусу, який уже виявили в Україні
3 Березня 2020240
В Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу в Чернівцях. Наразі медики працюють з людьми, які потенційно контактували з хворим.
Екс-міністерка МОЗ Уляна Супрун наголошує: «Зберігайте спокій, допомагайте одне одному та поширюйте здоровий глузд».
Вона також дає поради, як вберегтися від вірусу та паніки.
Пам’ятайте про свій захист і людей навколо:
Часто і ретельно мийте руки з водою і милом. Щонайменше 20-30 секунд.
Якщо нема змоги помити руки з водою і милом, варто використовувати спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук, обробляти руки треба щонайменше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям (тут накопичується найбільше бруду). За першої ж нагоди помийте руки милом і водою.
Не торкайтеся брудними руками очей, носа чи рота.
Уникайте тісного контакту з хворими людьми та натовпом.
Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, то зробіть усе, аби запобігти зараженню інших:
Залишайтеся вдома, якщо захворіли.
Уникайте тісного контакту з іншими людьми.
Прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки.
Регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні.
Будьте на зв’язку зі своїм сімейним лікарем.
Читайте та поширюйте інформацію ЛИШЕ з перевірених джерел. Оперативну ситуацію та поради щодо запобігання зараження шукайте на сторінці Центру громадського здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я України, World Health Organization (WHO), World Health Organization Ukraine, CDC.