Український читач подорослішав. У Книгарні Є розповіли, що читають закарпатці

Найбільша мережа книжкових магазинів «Книгарня «Є» проаналізувала продажі в рік до повномасштабного вторгнення, та за рік після нього. Виявилось, що війна зробила українську книгу значно популярнішою та суттєво збільшила попит на літературу в цілому, окрім дитячої.

Дитяча проза була найбільш популярною категорією в 2021 році. Тоді як минулого року в лідери вийшла зарубіжна проза. При цьому українські автори не сильно поступились своїм іноземним колегам – 6,3% до 8,2% в загальній кількості продажів. Серед українських авторів в «Книгарні «Є» найбільшим попитом користувались книги Сергія Жадана, Макса Кідрука та Ілларіона Павлюка. Всі троє увійшли в топ-10 авторів в 2023 році.

Українці стали купувати суттєво більше наших класиків, а багато хто відкрив для себе і нові імена серед них. Так, попит на твори Івана Багряного зріс в 12 разів, Підмогильного – в десять разів, Винниченка – вдев’ятеро, Симоненка – в вісім разів. Книги Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки минулого року купували в 2-3 рази частіше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Категорією, що також суттєво зросла після початку повномасштабної війни, стала «Сучасна українська поезія». Зазвичай, вірші мало приваблюють українського читача. Проте Жадану, Вишебабі, та іншим авторам вдалось це змінити, піднявши продажі категорії в чотири рази.

На Закарпатті торік відкрили три Книгарні Є — дві в Ужгороді та одну в Мукачеві. Закарпатці купують книги як українських авторів, так і перекладні. На популярність книжок зарубіжних авторів зараз сильно впливає букток, — розповіла Varosh регіональна менеджерка Яна Терлецька.

— Серед української літератури хіти продажів “Я бачу вас цікавить пітьма” Ілларіона Павлюка, “Драбина” Євгенії Кузнєцової, “За Перекопом є земля” Анастасії Левкової, “Тільки не пиши мені про війну” Павла Вишебаби, книги Сергія Жадана. Також популярні книги закарпатських письменників Андрія Любки, Мирослава Дочинця, з дитячої літератури Олександра Гавроша, — каже вона.

У грудні найбільше продається дитяча література. Зараз більше купують дорослі книги до 14 лютого, він же день книгодарування. На Закарпатті люблять читати і дорослі, і малеча.

Стосовно відкриття нових книгарень, то Яна Терлецька каже: найважче в процесі відкриття — це пошук приміщень за адекватну ціну оренди.

— Приміщення під нові книгарні ми шукаємо, але де і коли — нехай буде приємним сюрпризом для закарпатців.

Нагадаємо, першу Кнгарню Є в Ужгороді відкрили в останні дні 2022 року на просспекті Свободи.

Varosh,

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