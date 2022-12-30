Книгарню “Є” відкрили в Ужгороді

В Ужгороді при повному аншлагу урочисто відкрили книгарню “Є” — першу в області. Однією з особливостей книгарні, окрім широкого асортименту книг, стане проведення презентацій, творчих зустрічей, круглих столів.

Адміністраторка книгарні Яна Терлецька розповіла Varosh, що наразі з закарпатськими видавництвами книгарня не має угод, але все це попереду.

— Втім, закарпатські письменники в нас є — Андрій Любка, Олександр Гаврош, які видаються в центральних видавництвах. Щойно укладемо угоди із закарпатськими видавництвами — з’являться в нас і їхні книги, — запевнила Яна Терлецька.

З її слів, презентації та літературні зустрічі є однією з родзинок мережі книгарні “Є” і найближча відбудеться вже 5 січня.

— Закарпаття — відносно спокійний регіон і я вважаю, що ми зможемо регулярно проводити різного розу літературні заходи. Це такі камерні події: дитячі майстеркласи, дитячі читання тощо. 5 січня ми плануємо провести дитячі читання з майстеркласом. А далі подивимось, на довший час тепер складно планувати, — сказала адміністраторка.

Яна Терлецька приїхала з родиною до Ужгорода з Запоріжжя. Там вона координувала книгарню “Є”, і в Ужгороді, з її слів, їй дуже не вистачало цього магазину. Загалом, з початку війни книгарні з’явилися в Чернігові, Полтаві, Ужгороді. Планується в Чернівцях та Житомирі.

Varosh

Фото Аркадія Шиншинова

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