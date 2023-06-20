Українських школярів запрошують на безплатний курс про професії в ІТ

Для школярів та абітурієнтів з усієї України створили безплатний профорієнтаційний онлайн курс «Професії в ІТ». За його допомогою молодь зможе розібратись у світі професій найпопулярнішої галузі на ринку та спробувати виконати реальні завдання із щоденних буднів відповідних фахівців.

Авторами курсу є Projector Creative & Tech Institute — український онлайн інститут, який створює навчальні програми про сучасні цифрові професії: дизайн, анімація, реклама, маркетинг, менеджмент, розробка тощо. В основі методології інституту — практика, тож студенти на курсах працюють із кейсами від реальних замовників. За 8 років ними вже стали МЗС, Міносвіти, Український інститут, КМДА, Музей Ханенків, «Молодий театр» у Києві, «Фонд Сергія Притули», «Повернись живим», компанії Uklon, Grammarly, MacPaw, «Сільпо», «Київстар», Preply та багато інших.

Новий безплатний курс про професії в ІТ буде корисним для тих, хто замислюється про майбутню роботу в ІТ та хоче розібратися з можливими професійними шляхами. Розповідатимуть про професії фахівці з реальним досвідом, а саме навчання відбуватиметься в зручному форматі за допомогою чатботу.

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Студенти курсу присвятять щонайбільше три години знайомству з кожною професією. Протягом навчання вони зможуть зануритись в одну з 8 сучасних ІТ-професій: Web Design, Back-end Development, Front-end, Project Management, Sales Management, Lead Generator, Targeting Manager, Quality Assurance Engineer.

У кожному модулі школярі прослухають короткі лекції та виконають практичні завдання: від базових правил до роботи з базами даних, макетами сторінок, створення власних проєктів чи верстки сайтів. Навчатися школярі можуть у будь-який зручний час, а на кожне завдання отримають автоматичний відгук.

Зареєструватися на курс можна за посиланням.

Раніше Projector запустив власний профорієнтаційний чатбот на основі штучного інтелекту. За його допомогою користувачі можуть зорієнтуватися у світі креативних і технологічних професій та отримати варіанти професії для власного майбутнього.

Varosh, за інформацією Projector Creative & Tech Institute

Фото ілюстративне

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