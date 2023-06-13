Фест для активної молоді з усієї України пройде в Ужгороді

Концепт фесту включає різні тематичні блоки та воркшопи, постійний нетворкінг з іншими учасниками, а також вечори біля вогнища з творчими перформансами. Це чудова можливість знайти нових друзів для спільних ініціатив.
У програмі:
Крім того, за бажанням кожен учасник може влаштувати свій майстер-клас і поділитись своїм досвідом та ідеями зі своїми однолітками.
Участь в активностях, проживання та харчування на фестивалі безкоштовні. Також всі отримають крутий літній мерч у подарунок. Максимальна кількість учасників – 600 осіб віком від 16 до 19 років. Для того, щоб потрапити на фест «База: Гуртуйсь! Гартуйсь! Готуйсь!» потрібно до 20 червня заповнити коротку анкету та пройти відбір за віком і мотивацією. Всі деталі є на сайті проєкту fest.ual.ua
і слів організаторів, основна мета події — розвинути в учасників лідерські навички та разом генерувати ідеї для подальших спільних перемог.
Varosh, за матеріалами Української академії лідерства
Фото: Minimem
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