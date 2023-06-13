Фест для активної молоді з усієї України пройде в Ужгороді

Українська академія лідерства спільно з GoGlobal збирає активну молодь від 16 до 19 років на фест «Гуртуйсь! Гартуйсь! Готуйсь!». Фест пройде з 23 по 25 червня. Про це повідомляють в академії лідерства.

«Наш фестиваль — це майданчик для знайомства активної молоді з різних куточків України. А також змога розвинути в собі “воїна” – здатність мріяти і відважно рухатись до мети разом із командою. Ми допоможемо учасникам вдосконалити свої навички самоорганізації, стійкості, планування спільних дій заради успішного розвитку своїх проєктів. Ця подія — це інвестиція в молодь, яка відбудовуватиме і розвиватиме нашу країну», — кажуть організатори. Концепт фесту включає різні тематичні блоки та воркшопи, постійний нетворкінг з іншими учасниками, а також вечори біля вогнища з творчими перформансами. Це чудова можливість знайти нових друзів для спільних ініціатив. У програмі:

виступи зіркових спікерів про психологічну підтримку, стійкість та ідентичність;

командні активності просто неба;

тренінги з першої домедичної допомоги;

цікаві завдання на розвиток навичок рефлексії, самозарадності та планування майбутнього;

фізичні, емоційні та інтелектуальні змагання між учасниками фестивалю;

пробіжка центральною частиною Ужгорода;

панельні дискусії на теми інновацій, комунікацій та боротьби.

Крім того, за бажанням кожен учасник може влаштувати свій майстер-клас і поділитись своїм досвідом та ідеями зі своїми однолітками.

Участь в активностях, проживання та харчування на фестивалі безкоштовні. Також всі отримають крутий літній мерч у подарунок. Максимальна кількість учасників – 600 осіб віком від 16 до 19 років. Для того, щоб потрапити на фест «База: Гуртуйсь! Гартуйсь! Готуйсь!» потрібно до 20 червня заповнити коротку анкету та пройти відбір за віком і мотивацією. Всі деталі є на сайті проєкту fest.ual.ua

і слів організаторів, основна мета події — розвинути в учасників лідерські навички та разом генерувати ідеї для подальших спільних перемог.

Varosh, за матеріалами Української академії лідерства

Фото: Minimem

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