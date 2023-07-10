Українська команда фехтувальників на візках здобула 3 місце у відбірковому етапі Кубку світу

Українська паралімпійська команда фехтувальників на візках взяла участь у відбірковому етапі Кубку світу на паралімпійські ігри і здобула третє місце. Про це Varosh розповіла чемпіонка України, Європи і світу з фехтування на візках Надія Дьолог.

Змагання відбувалися у Варшаві 6-10 липня.

— Я маю медаль у команді шабельній. Ми здобули 3 місце. В загальному рейтингу Україна посіла друге місце по медалях. Перше місце взяв Китай, — розповіла Надія. — В мене в особистих змаганнях не дуже вийшло, але нічого страшного. Трошки складно тренуватись, бо війна не залишає спокою і на тому фоні ми дуже гарно виступили.

Нагадаємо, у вересні минулого року Надія Дьолог стала бронзовою призеркою етапу кубка світу з фехтування на візках.

Varosh

Фото зі сорінки Надії Дьолог у Фейсбуці

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