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Новини

Надія Дьолог стала бронзовою призеркою етапу кубка світу з фехтування на візках

23 Вересня 2022 36

У Пізі (Італія) тривають змагання кубку світу із фехтування на візках. Закарпатка Надія Дьолог, яка виступала у складі національної паралімпійської збірної з фехтування на візках сьогодні здобула бронзову медаль у шаблі, категорія В. Про це повідомили на сторінці Національного комітету спорту людей з інвалідністю у Фейсбуці.

Команда парафехтувальників України представляють 7 спортсменів, а в цілому у змаганнях беруть участь спортсмени з 28 країн світу.

Djolog

Varosh

Фото: Національний комітет спорту людей з інвалідністю

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